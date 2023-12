„Your Songs“: ARD zeigt neue Ausgabe mit Musik-Stars

In der zweiten Ausgabe der Sendung „Your Songs“ sprechen unter anderem Take That und Anastacia über ihre Liebe zur Musik.

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle moderieren die neue Folge von „Your Songs“, die bereits seit dem 8. Dezember in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar ist. Die lineare Ausstrahlung der fast drei Stunden langen Sendung erfolgt am heutigen 15. Dezember um 22.20 Uhr im Ersten. Im MDR-Fernsehen wird die Sendung am 4. Januar um 20.15 Uhr zu sehen sein.

Diese Stars sind bei „Your Songs“ zu Gast

Die verschiedenen Musikerinnen und Musiker werden auf der Bühne vom MDR-Sinfonieorchester und einer achtköpfigen Studioband unterstützt, erklärt der MDR an. Die angekündigten Stars von „Your Songs“ sind in diesem Jahr Take That, Anastacia, Wincent Weiss, Ronan Keating, Zoe Wees, Adel Tawil und Wanda. Unter anderem werden die Gäste die Geschichten hinter einigen ihrer größten Hits erzählen.

23 Lieder sollen dabei in zum Teil noch nie aufgeführten Versionen präsentiert werden, kann man der MDR-Ankündigung entnehmen. Bei „Your Songs“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, SWR und ORF. Die erste Ausgabe des Formats erschien im vergangenen Jahr.

Quelle: MDR