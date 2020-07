ZDF bringt zwei neue True-Crime-Formate

Anzeige

Das ZDF startet zwei neue True-Crime-Serien im Spätprogramm. In „Das Böse im Menschen“ und „Tod in…“ werden außergewöhnliche Kriminalfälle beleuchtet.

Warum wird ein Mensch zum Mörder? Diese Frage soll in „Das Böse im Menschen“ geklärt werden. In der True-Crime-Talkshow wollen Moderator Sven Voss und die Kriminalpsychologin Lydia Benecke außergewöhnliche Kriminalfälle untersuchen. Im Vordergrund stehen dabei Menschen, die bis zum Zeitpunkt ihres erschreckenden Verbrechens ein ganz unscheinbares Leben geführt haben.

Lydia Benecke soll erläutern, wie Menschen plötzlich zu Egoisten, Psychopathen oder Sadisten werden. Dabei sollen die verschiedenen Fälle auch in einen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Kontext eingeordnet werden. Die Staffel umfasst vier Episoden. Start ist am 27. Juli ab 1.10 Uhr im ZDF. Einen Tag vorher sind die Folgen bereits in der ZDF Mediathek zu sehen.

Wie das ZDF mitteilte, drehen Sven Voss und Lydia Benecke außerdem derzeit die vierteilige True-Crime-Dokureihe „Tod in…“. In der Serie werden am Tatort Verbrechen und die damit zusammenhängenden Ermittlungen rekonstruiert. Dabei geht es um Fälle, die die Menschen in den letzten Jahrzehnten besonders beschäftigt haben.

Ein Starttermin für diese Sendung ist derzeit noch nicht offiziell bekannt.