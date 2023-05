ZDF setzt Fußball-Doku ohne ARD, MagentaTV und Sky fort

Anzeige

Die Doku-Serie „Born for this“ beleuchtet die Karrieren deutscher Fußballerinnen. Das ZDF zeigt die zweite Staffel exklusiv.

Im Fokus von „Born for this – Mehr als Fußball“ stehen die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen. Folge 1 der neuen Staffel beleuchtet dabei die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 in London und zeigt die Vorbereitung auf die WM 2023 in Australien und Neuseeland, wie das ZDF ankündigte.

Chefredakteurin Bettina Schausten: „Die Doku-Reihe ‚Born for this – Mehr als Fußball‘ bietet einen spannenden Blick auf die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Sie zeigt auch den hohen Stellenwert dieses Sports, den das ZDF seit langem unterstützt und weiter fördert.“

Zweite Staffel von „Born for this“ exklusiv im ZDF

Die erste Staffel von „Born for this“ lief im vergangenen Jahr nicht nur im ZDF, sondern auch bei der ARD, bei Sky und MagentaTV (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Staffel 2 wird es nun exklusiv im ZDF und in der sendereigenen Mediathek zu sehen geben. Die erste Folge soll dabei linear am 15. Juli um 21.45 Uhr laufen und online auf Abruf erscheinen. Die übrigen drei Episoden sollen dann nach der Fußball-WM der Frauen (20. Juli bis 20. August) zur Verfügung stehen, teilt der Sender mit.

