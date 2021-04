ZDF verrät heute „Die Tricks von Ferrero“

Anzeige

Sebastian Lege deckt heute Abend geheime Rezepturen von Ferrero auf. Der Produktentwickler lüftet das Geheimnis der Piemont-Kirsche und anderer Produkte des Herstellers.

Hat Ferreros Erfolg auch Schattenseiten mit Blick auf Umwelt, Gesundheit und den eigenen Geldbeutel? „ZDFzeit“ informiert diesen Dienstag, um 20.15 Uhr, in „Die Tricks von Ferrero – Nutella, Yogurette & Co. im Check“ über die Geheimnisse eines großen Players der Lebensmittelindustrie. Der Film von Christian David steht vorab auch schon in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Ferrero ist einer der verschwiegensten Konzerne der Welt. Ein Betriebsgeheimnis ist zum Beispiel die wirkliche Herkunft der „Piemont-Kirsche“ – aus dem unvergesslichen Mon Chéri-Slogan. Im Piemont staunt man nämlich über dieses Versprechen. In dieser Region Italiens werden keine Kirschen angebaut. Woher sie dann wirklich stammen, deckt Sebastian Lege in der heutigen Ausgabe „ZDFzeit“ auf.

Dabei entlarvt er auch die Marketingstrategien rund um Nutella, Mon Chéri und Kinder-Riegel.