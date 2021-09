„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ startet heute mit besonderem Gast

Anzeige

In der ersten Ausgabe des neuen ProSieben-Journals „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ spricht Aryana Sayeed live im Studio mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel über ihre Flucht, Morddrohungen und die aktuelle Lage der Frauen in Afghanistan – heute Abend, 13. September, 20:15 Uhr.

„Ich bin alles, was sie hassen. Eine Frau, die ihren Weg gegangen ist. Eine stolze Afghanin mit Flügeln, die mich in die ganze Welt tragen. Ich bin frei und unabhängig. Und deshalb soll ich sterben!“ Aryana Sayeed ist der erfolgreichste weibliche Popstar Afghanistans und setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Als die Taliban Kabul einnehmen, hält sie sich grade in der afghanischen Hauptstadt auf und muss innerhalb weniger Stunden das Land verlassen. Auf die Sängerin ist eine Fatwa ausgesprochen – ein Todesurteil. Der Sängerin gelingt mit ihrem Verlobten am 17. August in einer überfüllten amerikanischen Militärmaschine die Flucht.

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ startet am heutigen Montag, 13. September, um 20.15 Uhr live auf ProSieben und ist dann wöchentlich auf dem gleichen Sendeplatz zu sehen.