Es geht auch ohne Action: 5 Videospielwelten zum Entspannen

Auch Videospiele können eine Möglichkeit bieten, um sich nach einem langen und stressigen Tag einfach nur hinzusetzen und zu entspannen. Wir haben einige zusammengestellt.

Menschen spielen Videospiele aus unterschiedlichen Gründen. Einige genießen den Wettbewerb, andere spielen sie, um die Geschichte zu erleben und wieder andere wollen einfach nur einen Ort zum Entspannen finden. Videospielwelten eignen sich zur Entspannung und um die Zeit mit etwas anderem zu verbringen und sich dem aktuellen Stress zu entziehen.

Bei den folgenden Spielen geht es nicht darum, schwierige Herausforderungen zu meistern und die höchste Punktzahl zu erreichen. Dem Spieler soll vielmehr ein entspannendes und beruhigendes Erlebnis sowie eine Welt geboten werden, in der sie abschalten können.

Firewatch

Firewatch wurde von Campo Santo entwickelt und im Jahr 2016 veröffentlicht. Die Geschichte spielt in Amerikas Shoshone National Forest und wird aus der Ich-Perspektive gespielt. Sie spielen als Henry, der nach einigen traurigen und niederschmetternden Lebenserfahrungen beschließt, dass eine Veränderung notwendig ist, und einen Job wählt, dem er entkommen kann. So kommen wir zu dem Ort, an dem sich das gesamte Spiel abspielt.

Das Spiel ist eine offene Welt, aber es ist eine sehr bescheidene Welt. Die Grafik selbst ist reizend und charmant, wobei man sich für einen eher cartoonhaften als einen realistischen Look entschieden hat. Hier spielt sich die gesamte Geschichte ab, angefangen von einfachen Gesprächen zwischen Henry und Delilah (seiner Chefin) bis hin zu einer fesselnden, paranoiden und intensiven Handlung.

Abzu

Das von Giant Squid Studios entwickelte und 2016 veröffentlichte Spiel Abzu spielt komplett unter Wasser. Es wurde als Reise, aber unter Wasser, bezeichnet. Abzu zeichnet sich durch eine unglaubliche Grafik aus, wie sie in keinem anderen Videospiel zu finden ist. Sie spielen als stummer Protagonist in einer mysteriösen und unerforschten Welt, dem Ozean. Auf dem Weg dorthin begegnen Sie einer großen Anzahl verschiedener Fischarten und Meeresbewohner.

Das Spiel bietet auch einen „Meditations“-Modus, in dem der Spieler auf einer Statue sitzen und meditieren kann, während er gleichzeitig die Welt um sich herum erlebt. Es geht nicht darum, das Spiel zu gewinnen, sondern vor allem darum, die farbenfrohe Welt, die den Spieler umgibt, zu genießen und sich zu entspannen.

Stardew Valley

Das auch als Landwirtschaftssimulator bekannte Stardew Valley ist einzigartig. Es bietet viele der Aktivitäten, die man auch im wirklichen Leben ausüben kann: Landwirtschaft, Fischen, Erkunden, Rätsel lösen, Verabredungen treffen und Kochen. Die Spielmechanik mag für einen Neuling entmutigend wirken, ist aber leicht zu erlernen. Der größte Teil des Spiels spielt sich auf einem Bauernhof ab, auf dem man Pflanzen anbauen und Tiere züchten muss. Das Spiel wurde von einer einzigen Person entwickelt, die 2012 mit der Arbeit daran begann und 2016 veröffentlicht wurde.

Book of Ra

Viele Leute würden nicht erwarten, dass ein Casino-Spiel auf dieser Liste zu finden ist, aber Spielautomaten gehören zu den entspannendsten Spielerlebnissen, die man nur haben kann. Das Spiel Book of Ra ist vielen anderen gängigen Spielautomaten ähnlich. Was es jedoch von anderen unterscheidet, sind die Grafik und die Atmosphäre des Spiels mit Elementen, die direkt aus dem alten Ägypten übernommen wurden.

Das Spiel hat auch einen eigenen Charakter, der an den berühmten Indiana Jones erinnert, und anstelle von Fruchtmaschinen gibt es altägyptische Symbole, die sich im Vergleich zu den Spielautomaten auf anderen Online Casino Websites wunderbar abheben. Aufgrund der Art und Weise, wie Spielautomaten gespielt werden, können sie eine lustige und entspannende Erfahrung sein, die die meisten Menschen gern spielen.

Nacht in den Wäldern (Night in the Woods)

Sie spielen als Mae Borowski, eine 20-jährige schwarze Katze, die das College abgebrochen hat und nach zwei Jahren nach Hause zurückkehrt. Das gesamte Spiel findet in der Stadt Possum Springs statt, wo Sie als Mae die Stadt erkunden, mit anderen Tieren sprechen (ja, alle Charaktere sind Tiere) und unterwegs einige seltsame Dinge erleben.

Das Spiel selbst ist eine sehr entspannende Erfahrung, mit wunderschön gestalteten Umgebungen und Grafiken und einer wunderbaren Musik, die das alles untermalt. Es ist eine sehr nostalgische Erfahrung über das Erwachsenwerden und den Umgang mit den Schwierigkeiten des Lebens. Das Spiel wurde von Infinite Fall entwickelt und im Jahr 2017 veröffentlicht.