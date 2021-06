„Dune“: Start des Blockbusters verschiebt sich erneut

Anzeige

So langsam ist man an die Startverschiebungen ja gewöhnt: Der langersehnte Sci-Fi-Blockbuster „Dune“ kommt doch später als gedacht.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die hochkarätige Neuverfilmung des Romanklassikers „Der Wüstenplanet“ seine Weltpremiere in Venedig feiern wird (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bis sich alle Fans abseits des Festivals ein Bild von dem Blockbuster machen können, dauert es nun jedoch noch etwas länger.

So hat das Studio den Start von „Dune“ um weitere drei Wochen nach hinten geschoben. Neuer Kinostarttermin ist jetzt der 22. Oktober 2021, wie diversen Medienberichten am Wochenende zu entnehmen war. Warner Bros. hatte dabei an mehreren Startterminen gerüttelt, berichtete das Variety Magazin. So ist etwa auch das „Sopranos“-Prequel „The Many Saints of Newark“ von den Verschiebungen betroffen. Der Streifen rückt nun auf den ehemals für „Dune“ reservierten 1. Oktober.

Bis zum Start von „Dune“ kann man sich derweil mit dem Lesen des Romans oder dem ersten Trailer begnügen:

