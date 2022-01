Marvellous! „Wallace and Gromit“-Film angekündigt

Anzeige

Fans der britischen Animationsfilm-Serie „Wallace and Gromit“ dürfen sich auf ein neues Abenteuer mit dem Käse-und Cracker-Liebhaber und seinem Hund freuen.

Der neueste Film der Reihe soll im Jahr 2024 in der BBC laufen. Dies teilte Produktionsfirma Aardman am Donnerstag mit. Außerhalb Großbritanniens soll er bei Netflix zu sehen sein.

Der letzte „Wallace and Gromit“-Film erschien im Jahr 2008 mit dem Titel „Auf Leben und Brot“ (Original: „A Matter of Loaf and Death“). Angefangen hat alles einst 1989 mit „Alles Käse“ (Originaltitel: „Wallace & Gromit: A Grand Day Out“). Wie der neue Film heißen soll, verrieten die Macher noch nicht. Er dreht sich um technische Erfindungen von Wallace, die nicht ganz nach Plan laufen. Als ein „Smart Gnom“ sein Eigenleben entwickelt, muss Gromit seinem Herrchen mal wieder aus der Patsche helfen.

„Wallace und Gromit werden von jedem bei Aardman geliebt – sie gehören zur Familie – und wir freuen uns sehr, einen neuen Film mit ihnen als Stars zu machen“, sagte Aardman-Chef Sean Clarke einer Mitteilung zufolge.

