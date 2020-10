Neben Halle Berry: Weitere Stars für Emmerich-Film „Moonfall“

Anzeige

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (64, „Independence Day: Wiederkehr“) baut die Starbesetzung für seinen Sci-Fi-Katastrophenfilm „Moonfall“ weiter aus.

Neben Halle Berry, Patrick Wilson und Charlie Plummer sind nun auch Stanley Tucci (59, „Die Tribute von Panem“) und John Bradley (32, „Game of Thrones“) an Bord, wie das US-Branchenblatt „Deadline.com“ am Dienstag berichtete. Bradley verlinkte den Artikel auf Twitter.

In „Moonfall“ wird der Mond durch mysteriöse Kräfte aus seiner Umlaufbahn befördert und rast auf die Erde zu. Ein bunt zusammengewürfeltes Retter-Team soll die Katastrophe abwenden. Oscar-Preisträgerin Berry (54) wird eine Ex-Astronautin mimen, Bradley einen verschrobenen Wissenschaftler, Tucci einen wohlhabenden Geschäftsmann. Die Dreharbeiten sollen in Kürze im kanadischen Montreal anlaufen.

Nach gemeinsamen Drehbüchern für die Filme „10.000 B.C.“ und „2012“ schrieben Emmerich und Ko-Autor Harald Kloser auch das Skript für „Moonfall“. Zuletzt brachte der gebürtige Stuttgarter Emmerich das Kriegsdrama „Midway“ auf die Leinwand.