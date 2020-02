Oscar-Überraschung „Parasite“ kehrt als Schwarz-Weiß-Fassung ins Kino zurück

Der große Oscar-Gewinner „Parasite“ kommt noch diese Woche als Schwarz-Weiß-Fassung ins Kino zurück.

Inspiriert von Leinwandklassikern der 1920er Jahre, habe Regisseur Bong Joon Ho die Fassung bereits angefertigt, noch bevor die Farbversion seines Films im vergangenen Jahr beim Filmfestival in Cannes Weltpremiere feierte, hieß es in einer Mitteilung. Die Schwarz-Weiß-Fassung habe kürzlich beim Internationalen Filmfestival in Rotterdam Weltpremiere gefeiert – am Donnerstag (13.2.) ist nun auch offizieller Kino-Start.

Der Südkoreaner Bong Joon Ho triumphierte mit seiner Satire „Parasite“ bei der Oscar-Verleihung in der Nacht zum Montag mit vier Auszeichnungen. Zusätzlich zur Königskategorie „Bester Film“ gewann er auch den Auslands-Oscar sowie die Preise für die beste Regie und das beste Original-Drehbuch.