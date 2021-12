1Live Krone: TV-Übertragung abgesagt – Preisverleihung heute im Radio

Anzeige

Wieder nicht vor Publikum, wieder macht Corona den Fans des Musikpreises „1Live Krone“ einen Strich durch die Rechnung. Die Auszeichnungen werden am Donnerstag ausschließlich im Radio vergeben. Eine TV-Übertragung wurde abgesagt.

Der Musikpreis „1Live Krone“ wird am heutigen Donnerstag (ab 7.00 Uhr) wegen der Corona-Pandemie im Rahmen einer großen Radio-Show vergeben. Der Sender gibt die Preisträger bis 15.00 Uhr bekannt. Am Morgen überreichen die Moderatoren Freddie Schürheck und Benni Bauerdick die ersten Krone-Trophäen. Ab Mittag übernehmen Larissa Rieß und Philipp Isterewicz. In den letzten Wochen konnten Musikfans in sieben Kategorien online für ihre Favoriten abstimmen.

1live Krone: Live-Event fällt erneut aus

Bereits im vergangenen Jahr war die Preisverleihung wegen der Pandemie erstmals ohne Zuschauer in einem WDR-Studio produziert worden. Die erneute Absage des Live-Events aus der Jahrhunderthalle in Bochum in diesem Jahr sei „sehr traurig, weil wir mit der großen Liveshow eine Branche gebührend ehren wollten, die sehr unter Corona gelitten hat und immer noch leidet“, erklärte der Sender. Angesichts der Lage sei die Entscheidung aber zum Schutz aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvermeidlich, so WDR-Programmchef Jochen Rausch.

Eigentlich war man bei 1live enthusiastisch bezüglich einer Rückkehr zur Live-Show gewesen: „Die 1live Krone ist ein Publikumspreis und genau das macht sie so reizvoll. Wir freuen uns riesig darauf, wieder eine einzigartige Show gemeinsam mit all den großartigen Künstlerinnen und Künstlern und unseren Hörerinnen und Hörern in der Jahrhunderthalle Bochum zu produzieren“, so 1live Musikchef Andreas Löffler noch vor der Absage des Live-Events. „Im letzten Jahr mussten wir die Krone unter sehr schwierigen Bedingungen mit strengen Pandemieauflagen umsetzen. Am meisten vermisst haben wir die spezielle Krone Atmosphäre – ohne Publikum fehlt einfach das Wichtigste – daher können wir es kaum erwarten und freuen uns riesig auf das große Wiedersehen in Bochum zur 1live Krone 2021.“