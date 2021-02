Comedy-Stars entern ab heute 1Live-Programm

Anzeige

Drei der erfolgreichsten Comedians Deutschlands übernehmen ab heute an drei Tagen das Kommando über das 1Live-Programm: Felix Lobrecht, Luke Mockridge und Carolin Kebekus.

Den drei Comedy-Stars gewährt man dabei jeweils einen Tag lang quasi freie Hand über das Radioprogramm. Alles kann passieren, wie es in der aktuellen Ankündigung des WDR heißt. „Wir bringen unsere Musik mit, quatschen mit euch über unsere Themen und das Wichtigste – die Bühnen sind zu – wir haben Bock, und ich übernehme meinen Lieblingsradiosender!“, erklärt Luke Mockridge.

Das persönliche Radioprogramm der drei gibt es heute, am 19. und am 26. Februar bei 1Live zu hören. Das Programm heißt dann jeweils 1Lobrecht, 1Luke und 1Kebekus. Bevor Felix Lobrecht heute übernimmt, kann man im Netz in einem Formular Fragen an den Komiker richten, die dieser dann in der Sendung beantwortet.