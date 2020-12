Toggo Radio hat jetzt auch eine Nachmittagsshow

Anzeige

Das Kinderradio von Super RTL erweitert sein moderiertes Programm um die Live-Sendung „Toggo Radio – Euer Nachmittag“. Zu Silvester plant der Sender zudem ein 24 Stunden-Special.

Im Sommer startete Toggo Radio mit einer Morgenshow und Kindernachrichten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ab sofort gibt es auch eine moderierte Nachmittagsshow. Der Toggo Radio-Nachmittag läuft montags bis freitags live von 14.30 bis 18.30 Uhr Die Moderation übernehmen Jonas Himmel („Toggo Show“) und Beatrice Hoffmann (vorher bei Antenne Düsseldorf).

Rubriken der Nachmittagsshow sind etwa der „Ideengenerator – mitgedacht und selbstgemacht“ mit Kreativideen zum Nachmachen und das „Duell des Tages“ zum Mitraten und -spielen. Das Thema Musik steht in der „Toggo Radio Musikwerkstatt“ im Fokus, bei der es Infos zu und Interviews mit Stars sowie Neuvorstellungen gibt.

24 Stunden Toggo Radio zu Silvester

Den Jahreswechsel gestaltet Toggo Radio laut Mitteilung mit einem besonderen Special: „Toggo Radio – Rund um die Welt! Die 24-Stunden Silvestershow“. Der Sender feiert in jeder Zeitzone der Erde mit einem eigenen Countdown in der jeweiligen Landessprache Silvester. Danach folgt ein Song aus dem entsprechenden Land. Los geht es mit Samoa und den Weihnachtsinseln um 11 Uhr deutscher Zeit. Weitere Länder in der Show sind Thailand, China, Brasilien, Mexiko, die USA und Kanada.