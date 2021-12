Traditionssendung „Gruß an Bord“: NDR sammelt wieder Weihnachtsgrüße an Seeleute

Anzeige

Was wäre der Heiligabend ohne die NDR Info Sendung „Gruß an Bord“? Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks, die Seeleute auf Schiffen in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen.

Allerdings kann die Sendung wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt in Leer und Hamburg aufgezeichnet werden. Daher bittet die Redaktion, Grüße per Mail an gruss-an-bord@ndr.de zu schicken. Besonders freue man sich über selbst aufgenommene Audio-Botschaften, die in der Sendung am Weihnachtsabend versendet werden können.

Kurzwellen-Frequenzen zum Empfang von NDR Info; Quelle: NDR

Frequenz Zielgebiet 15770 kHz Atlantik – Nord 11650 kHz Atlantik – Süd 9820 kHz Atlantik/Indischer Ozean (Süd Afrika) 9740 kHz Indischer Ozean – West 9610 kHz Indischer Ozean – Ost 6080 kHz Europa

Die Sendung wird Heiligabend von 19 bis 22 Uhr auf NDR Info und NDR Info Spezial ausgestrahlt. NDR Info ist über UKW, DAB+, per App und Web-Livestream sowie via DVB-S Radio zu empfangen, NDR Info Spezial lediglich über DAB+ und DVB-S Radio. Es gibt auch die Möglichkeit einen Mitschnitt der Sendung nachzuhören – aus rechtlichen Gründen allerdings ohne große Teile der Musikeinspielungen. Über den genauen Zeitpunkt der Fertigstellung informiert der NDR hier.

Der NDR bittet darum, die Grußbotschaften und Audiogrüße bis einschließlich des heutigen 6. Dezember an gruss-an-bord@ndr.de zu schicken.

