Amazon Prime Video: Die Highlights im Februar

Ein Spion zwischen Alltag und Familienstress sowie die futuristische Suche nach dem Seelenverwandten – das und noch mehr sind die Highlights von Amazon Prime Video im Februar.

Nachdem Prime Video im letzten Jahr sogar erfolglreicher als Netflix war, geht es in 2021 direkt weiter mit neuen Inhalten. Denn auch im Februar warten neben neuen Filmen wie „Robert The Bruce – König von Schottland“ und exklusiven Serien wie „El Internado“ einige Neuheiten auf die Prime Video Nutzer. Zudem läuft passend oder auch nicht passend zum Valentinstag „Der Schlussmacher“ von und mit Matthias Schweighöfer am 14. Februar an.

„Bliss“

„Bliss“ ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Greg (Owen Wilson) und Isabel (Salma Hayek). Greg, der seit kurzem geschieden ist und seinen Job verloren hat, lernt die mysteriöse Isabel kennen. Sie lebt auf der Straße und ist davon überzeugt ist, dass die verschmutzte, kaputte Welt um sie herum nichts als eine Computersimulation ist. Anfangs zweifelnd, entdeckt Greg schließlich, dass an Isabels wilder Verschwörung etwas Wahres dran sein könnte.

Im offiziellen Trailer gibt es erste Einblicke in den Amazon Original Film „Bliss“, der am 5. Februar exklusiv bei Prime Video startet.

„Bliss“

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Nahezu jeder kennt sie, ihr Schicksal prägte eine ganze Generation: „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist die Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo. Und nun kommt die moderne Serienadaption von Constantin Television und Amazon Studios. Dabei wird in acht Episoden der Amazon Original Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ von sechs Jugendlichen erzählt, die für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen. Allen wollen ihre Probleme mit Eltern und Lehrern hinter sich lassen. Staffel 1 ist exklusiv ab dem 19. Februar verfügbar. Erste Einblicke gibt es im Teaser-Trailer:

„The Family Man“

„The Family Man“ ist eine Action-Drama-Serie, die die Geschichte eines Mannes aus der indischen Mittelschicht erzählt. Außerdem arbeitet er für eine Spezialeinheit der National Investigation Agency arbeitet. Die Serie zeigt also die Gratwanderung zwischen Srikants geheimnisvollem, schlecht bezahlten Job und seinem Dasein als Ehemann und Vater. Die Amazon Original Serie ist sowohl eine satirische Betrachtung der Geopolitik der Region als auch die Geschichte eines Mannes, der ein Weltklasse-Spion ist. Staffel 2 ist ab dem 12. Februar exklusiv bei Prime Video verfügbar.

„Soulmates“

Die Anthologie-Serie „Soulmates“ spielt fünfzehn Jahre in der Zukunft. Die Wissenschaft hat eine Entdeckung gemacht, die das Leben aller Menschen auf dem Planeten verändert. Denn es wurde ein Test entwickelt, durch den jeder seinen Seelenverwandten erfährt. Jede der sechs Episoden der Amazon Exclusive Serie hat eine andere Besetzung und erzählt eine neue Geschichte rund um die Entdeckung des Seelenverwandten.



Die futuristische Serie untersucht auf ironische Weise die Natur der romantischen Liebe. Geschrieben wurde die Amazon Exclusive Serie von Emmy-Preisträger William Bridges („Stranger Things“, „Black Mirror“) und Brett Goldstein („Superbob“). Ab dem 8. Februar ist die erste Staffel Serie exklusiv bei Prime Video.

„The Flash“

Außerdem sind im Februar zwei Action-Helden-Serien exklusiv bei Prime Video zu sehen. Zum einen ist ab dem 17. Februar die fünfte Staffel von „DC’s Legends of Tomorrow“ exklusiv verfügbar. Und zum anderen steht die sechste Staffel „The Flash“ ab dem 28. Februar zum Streamen bereit.

Weitere Highlights im Februar umfassen etwa die zehnte Staffel „Shameless“ ab dem 24. Februar und den Film zur Serie „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ab 19. Februar. Als Kontrastprogramm startet am 5. Februar die Komödie „Der Kaufhaus Cop 2“ mit Kevin James.

Die Februar-Highlights bei Amazon Prime Video:

Neue Serien & Staffeln:

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – S 1, Amazon Original, exklusiv ab 19.2.

The Family Man – S 2, Amazon Original, exklusiv ab 12.2.

Soulmates – S 1, Amazon Exclusive, exklusiv ab 8.2.

El Internado – S 1, Amazon Exclusive, exklusiv ab 19.2.

DC´s Legends of Tomorrow – S 5, exklusiv ab 17.2.

The Flash – S 6, exklusiv ab 28.2.

Shameless – S 10, verfügbar ab 24.2.

Neue Filme:

Bliss, Amazon Original, exklusiv ab 5.2.

The Map of Tiny Perfect Things, Amazon Original, exklusiv ab 12.2.

Songbird, Amazon Exclusive, exklusiv ab 12.2.

Wir Beide, exklusiv ab 6.2.

Im Netz der Gewalt, exklusiv ab 8.2.

Zu weit weg, exklusiv ab 8.2.

Robert The Bruce – König von Schottland, exklusiv ab 14.2.

A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein, exklusiv ab 15.2.

Enemy Lines: Codename Feuervogel, exklusiv ab 28.2.

The 2 nd – Im Fadenkreuz der Söldner, exklusiv ab 28.2.

– Im Fadenkreuz der Söldner, exklusiv ab 28.2. Ma, exklusiv ab 9.2.

Little, exklusiv ab 24.2.

The Dead Don’t Die, exklusiv ab 24.2.

Code Ava – Trained To Kill, exklusiv ab 22.2.

Der Soldat James Ryan, ab 9.2.

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ab 19.2.

Christiane F und die Kinder vom Bahnhof Zoo, ab 19.2.

Der Sternwanderer, ab 23.2.

Grease, ab 10.2.

T2 Trainspotting, ab 19.2.

Jack Reacher, ab 15.2.

Mein Blind Date mit dem Leben, ab 1.2.

World War Z, ab 26.2.

Transformers, ab 12.2.

Transformers – Die Rache, ab 12.2.

Transformers 3 – Dark of the Moon, ab 12.2.

Transformers: Ära des Untergangs, ab 12.2.

Johnny Englisch – Jetzt erst recht, ab 10.2.

Monuments Men – Ungewöhnliche Helden, ab 8.2.

The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen, ab 28.2.

Schlussmacher, ab 14.2.

Der Kaufhaus Cop 2, ab 5.2.

Battleship, ab 11.2.

Dreamgirls, ab 1.2.

Coyote Ugly, ab 6.2.

Der große Trip – Wild, ab 22.2.

Spider-Man 3, ab 1.2.

Neue Kids-Highlights

Mina und die Traumzauberer, exklusiv ab 16.2.

Pets 2, exklusiv ab 25.2.

Shaun das Schaf: Der Film, ab 24.2.

Der SpongeBob Schwammkopf Film, ab 21.2.

SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser, ab 21.2.

Home – Ein smektakulärer Trip, ab 3.2.

Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf, ab 18.2.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution, Kaufen ab 4.2., Leihen ab 11.2.

Der geheime Garten, Kaufen ab 11.2., Leihen ab 25.2.

Dracula, Kaufen ab 11.2.

Music, Kaufen ab 12.2., Leihen ab 19.2.

The Way I See It, Kaufen und Leihen ab 18.2.

Greenland, Kaufen ab 19.2., Leihen ab 5.3.

Kajillionaire, Kaufen und Leihen ab 22.2.