Amazon Prime Video: Highlights im Juni mit ganz viel Tennis

Tennis, Tennis und noch mehr Tennis heißt es im Juni bei Amazon Prime Video. Denn nicht nur die Wimbledon-Meisterschaft steht bei dem Streamingdienst ins Haus.

Aufschlag bei Prime Video: Der Juni steht für Prime-Mitglieder im Zeichen des Tennis. Mit der Dokumentation „Federer: Zwölf Letzte Tage“ und dem Film „Perfect Match“ über die fiktionalisierte Geschichte des Zusammenfindens der Tennis-Stars Steffi Graf und André Agassi, welche passend „The Championships, Wimbledon“ einleiten. Das prestigeträchtige Tennisturnier wird ab dem 1. Juli live und exklusiv bei Prime Video übertragen werden.

Prime Video Film „Federer: Zwölf letzte Tage“

Unter der Regie des Oscar-prämierten Regisseurs Asif Kapadia und des Regisseurs Joe Sabia entstand mit „Federer: Zwölf Letzte Tage“ (20. Juni) ein intimer Film über die letzten Tage der glanzvollen Karriere von Roger Federer.

Ursprünglich ein Heimvideo, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war, zeigt der Film Federer von seiner verletzlichsten und offensten Seite, als er sich von dem aktiven Tennissport und den Fans verabschiedet, die sein Leben in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt haben. Mit Interviews von legendären Rivalen und Freunden wie Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray bietet „Federer: Zwölf Letzte Tage“ einen spannenden Einblick in die Beziehung zwischen diesen unvergleichlichen Stars.

„Perfect Match“: Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi als Film

„Perfect Match“ (29. Juni) ist wohl eine der beständigsten Love-Stories des Sports: Die der ungleichen Tennis-Stars Steffi Graf, der ruhigen deutschen „Gräfin Vorhand“, und Andre Agassi, dem temperamentvollen amrikanischen „Tennis Punk“.

Steffi Graf wird gespielt von Lena Klenke (Die Zweiflers, How to Sell Drugs online (Fast), Fack ju Göhte), Andre Agassi ist international besetzt durch Toby Sebastian (Coffee Wars, The Music of Silence, Game of Thrones). „Perfect Match“ folgt den beiden, von der schwierigen Kindheit unter väterlichem Drill, über ihre flüchtigen Begegnungen in der Welt des Tennis, bis zu ihrem Zusammenfinden, dem perfekten Match.

Der Film erscheint kurz vor Start des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, The Championships, Wimbledon. Dort waren beide als Profispieler:innen erfolgreich, Steffi Graf konnte das Grand Slam Turnier sogar siebenmal gewinnen. The Championships, Wimbledon ist ab dem 1. Juli live bei Prime Video zu sehen.