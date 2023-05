Batman: Amazon Prime Video erwirbt neue Inhalte

Anzeige

Amazon hat für seine hauseigene Streaming-Plattform Prime Video neue „Batman“-Serien und einen Film erworben.

In das Portfolio von Prime Video wandern künftig zwei neue DC-Animationsserien über Batman, wie Amazon ankündigte. Zudem hat der Versandhändler die Rechte an einem Animationsfilm namens „Merry Little Batman“, der Spin-Off-Serie „Bat-Family“ sowie zwei Staffeln der Serie „Batman: Caped Crusader“ erworben. Letztere stammt von den ausführenden Produzenten Bruce Timm, J.J. Abrams und Matt Reeves („The Batman„). Die genannten Projekte sollen exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern zu sehen sein.

Batman-Weihnachtsfilm bei Amazon Prime Video

„Batman: Caped Crusader“ interpretiert laut Amazon die Batman-Mythologie mit modernsten Animationstechniken neu. „Merry Little Batman“ soll hingegen eine animierte Familien-Actionkomödie im Stil klassischer Weihnachtsfilme sein, wie der Anbieter ausführt. Dabei geht es um den jungen Damian Wayne, der sich an Heiligabend in „Little Batman“ verwandeln muss, um sein Zuhause und Gotham City vor Gaunern und Schurken zu verteidigen, die die Feiertage ruinieren wollen, wie der Ankündigung zu entnehmen ist. Es könnte sich also um eine Art „Kevin – Alein zu Haus“ im Batman-Universum handeln.

Erstes Bild zu „Merry Little Batman“ Foto: Warner Bros. Animation

Nach den Ereignissen von „Merry Little Batman“ folgt „Bat-Family“ schließlich Batman, Alfred und dem jungen Damian Wayne – der nun den Umhang von Little Batman übergestreift hat –, wie sie zusammen mit einigen Neuankömmlingen den Spaß und die Frustrationen des Lebens als Superfamilie in Wayne Manor meistern, beschreibt Amazon.

