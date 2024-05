Boris Becker soll an Realityshow bei Netflix teilnehmen

Medienberichten zufolge zieht Ex-Tennis-Legende Boris Becker als Kandidat einer neuen Survival-Realityshow bei Netflix in die Wildnis.

Wie „The Sun“ in Berufung auf einen TV-Insider berichtete, soll Boris Becker Kandidat bei „Bear Hunt“ sein, nachdem jüngst das Ende seines Insolvenzverfahrens bekannt wurde. Die Verhandlungen über die Teilnahme an dem Format sollen bereits laufen, ergänzte die „Bild“ am Freitag, während eine offizielle Äußerung des ehemaligen Tennis-Profis noch aussteht.

Die Reality-Sendung soll diesen Monat in Costa Rica gedreht werden und mehrere Prominente in die Wildnis schicken, wo sie verschiedene Aufgaben meistern müssen und von dem Survival-Experten Bear Grylls gejagt werden. Werden sie von ihm erwischt, fliegen sie raus, kann man dem „The Sun“-Artikel entnehmen.

Boris Becker in einem Eurosport-Interview Foto: Warner_Bros_Discovery_Sports_Antoine_Couvercelle

Reality-Show mit Boris Becker soll 2025 bei Netflix laufen

Neben Becker, der unter anderem als Experte bei Eurosport tätig ist, sollen unter anderem der Rugby-Spieler Danny Cipriani, Mel B von den Spice Girls und die Sängerin Una Healy mit dabei sein. Moderiert wird die Show von der Britin Holly Willoughby („This Morning“, „Dancing on Ice“).

Voraussichtlich im kommenden Jahr soll „Bear Hunt“ auf der Streaming-Plattform Netflix ausgestrahlt werden, kann man diversen Berichten zum Thema entnehmen. Ob die Show dabei auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist nach aktuellem Stand noch nicht bekannt.