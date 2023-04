Bundesliga-Spiel wird verlegt: DAZN in der Bredouille

Anzeige

DAZN kooperativ: Aufgrund der Europa-League-Verpflichtungen von Bayer Leverkusen kommt es in der Endphase der Bundesliga-Saison zur Verlegung des Heimspiels gegen den 1.FC Köln.

In der Bundesliga kommt es am 31. Spieltag der laufenden Saison 2022/23 zu einer Neu-Ansetzung des rheinischen Duells zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln. Die ursprünglich für Sonntag, 7. Mai (15.30 Uhr), terminierte Partie wird um zwei Tage auf Freitag, 5. Mai (20.30 Uhr), vorverlegt. Die Begegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 zur selben Anstoßzeit bleibt von dieser Neu-Ansetzung unberührt. Am Freitagabend finden somit zwei Spiele zeitgleich statt.

Zwei Spiele am Freitagabend (5. Mai)

DAZN bringt das in die Bredouille, zwei parallel stattfindende Spiele live übertragen zu müssen. Wobei die technische Bereitstellung weniger ein Problem darstellen dürfte, schließlich gab es schon Konferenzschaltungen bei dem Streaminganbieter. Wie mittlerweile bestätigt wurde, wird dies auch am 5. Mai dann der Fall sein. Vielmehr ist die Verlegung des Spiels Leverkusen – Köln für den Anbieter ärgerlich, weil dadurch Reichweite für ihn verloren geht. DAZN hatte jedoch schon vor der DFL einer Verlegung zugestimmt, hat also anscheinend kein so großes Problem damit.

DAZN wird am Freitag, den 5. Mai, nun eine Bundesliga-Konferenz anbieten. Dafür gibt es am 7. Mai lediglich ein Live-Spiel bei dem Streaminanbieter. © DAZN

DAZN verliert eine Bundesliga-Ansetzung am Sonntag (7. Mai), stellt sich aber nicht quer

Die Neu-Ansetzung erfolgte auf eindringlichen Wunsch von Bayer 04 Leverkusen und unter anderem erst nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden. Hintergrund dieses Sonderfalls ist, dass durch die Spielverlegung Bayer 04 Leverkusen als Halbfinalist in der UEFA Europa League und letzter verbliebener deutscher Teilnehmer in einem europäischen Club-Wettbewerb mehr Vorbereitungszeit für das anstehende Hinspiel gegen AS Rom (11. Mai) in Rom erhält.

