„Code 7500“: ARD zeigt beklemmenden Flugzeug-Thriller vorab online

Das Thriller-Kammerspiel „Code 7500“ mit Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt kann man vor der TV-Ausstrahlung ab heute schon in der Mediathek streamen.

„Code 7500“ (2019 nur unter dem Titel „7500“ im Kino) ist der zweite Film der diesjährigen „ARD Debüt“-Reihe. Bei dem Thriller handelt es sich um den ersten Langfilm von Regisseur Patrick Vollrath, der 2016 eine Oscar-Nominierung für seinen Kurzfilm „Alles wird gut“ erhielt. „Code 7500“ spielt dabei fast durchweg in der klaustrophobischen Enge eines Flugzeugcockpits, in dem ein Pilot, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, vor schwierigen Entscheidungen steht, als Entführer versuchen, die Kontrolle über die Maschine zu übernehmen.

„Code 7500“ ist ab Freitag, 29. April, in der ARD-Mediathek zu sehen. Am Sonntag, 1. Mai 2022, zeigt Das Erste den Thriller dann auch im linearen TV als Fernsehpremiere. Bis 30 Tage nach der Ausstrahlung steht der Film zum Streamen in der ARD Mediathek bereit.

Darum geht’s in „Code 7500“

Ein Flug von Berlin nach Paris. Kopilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) bereitet routiniert den Abflug der Maschine vor. Der Start verläuft wie immer reibungslos. Doch dann hört man Geschrei in der Kabine. Eine Gruppe junger Männer versucht ins Cockpit einzudringen. Es beginnt ein Kampf zwischen Besatzung und Angreifern, eine Zerreißprobe zwischen dem Wunsch, einzelne Leben zu retten und noch größeren Schaden abzuwenden. Das Cockpit wird zum Kampfgebiet, und Tobias gerät in die Position, über Leben und Tod entscheiden zu müssen.

