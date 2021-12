Das läuft bei DAZN über Weihnachten

Anzeige

Live-Action von NFL-Football über NBA-Basketball bis Darts. Diese Sport-Highlights zeigt DAZN über Weihnachten.

Die Live-Sport an Heiligabend selbst fällt nahezu komplett flach. Lediglich in den frühesten Morgenstunden ab 2.20 Uhr gibt es Spiele aus NFL und NBA, wenn man das überhaupt zählen lassen will. Denn in den Vereinigten Staaten ist dann ja noch gar nicht der 24. Dezember angebrochen. Zuerst duellieren sich beim Football die Tennessee Titans und San Fransisco 49ers, im Anschluss läuft das Basketballspiel der Portland Trailblazers gegen die Brooklyn Nets.

Weihnachten mit der NFL ENDZN und NBA Christmas Games auf DAZN

Für US-Sportfans ist im Laufe der Feiertage aber noch mehr geboten. DAZN zeigt zum Abschluss der regulären Saison alle Entscheidungen auf dem Weg in die Playoffs der NFL mit ENDZN-Übertragungen am 26. Dezember und 2. Januar 2022, sowie der Partie der Greenbay Packers gegen die Cleveland Browns am 1. Weihnachtstag (25. Dezember ab 22.30 Uhr).

NBA-Fans kommen dagegen mit den Christmas Games voll auf ihre Kosten. Angefangen mit einer Konferenz der frühen Spiele am 1. Weihnachtstag ab 18 Uhr, treffen im Anschluss in der absoluten Top-Partie LeBron James‘ Los Angeles Lakers auf die Brooklyn Nets (26. Dezember ab 2 Uhr). Es folgt dann noch das Spiel der Utah Jazz gegen die Dallas Mavericks, ab 4.30 Uhr.

WWE Smackdown Live lässt derweil die Herzen der Wrestling-Fans in der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag von 2 Uhr für ganze fünf Stunden lang an höher schlagen, sollten diese das nach dem Festtagsschmaus noch zulassen. Aufgelockert wird der ganze US-Sport an Weihnachten dann noch von einem Zweitliga-Spiel aus England. Hier treffen Barnsley und Stoke City am 26. Dezember, um 16 Uhr, aufeinander.

Alle Sessions der Darts-Weltmeisterschaft live

DAZN überträgt die komplette PDC Darts Weltmeisterschaft noch bis zum 3. Januar 2022 mit Elmar Paulke als Kommentator. Am heutigen Donnerstag steigt ab 18.30 Uhr Tag 9 des Turniers. Tag 10 folgt jedoch erst nach den Feiertagen am Montag, den 27. Dezember. Das Finale am 3. Januar produziert DAZN dabei ab 20.15 Uhr mit vielen geladenen Gästen live aus dem DAZN-Space.

