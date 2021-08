Das sind die August-Highlights bei Waipu.tv

Anzeige

Unter den August-Highlights bei Waipu.tv findet sich unter anderem die zweite Staffel der kultigen Vampir-Comedy „What We Do in the Shadows“.

„What We Do in the Shadows“ basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm aus dem Jahr 2014. Die Mockumentary begleitet den irrwitzigen Alltag einer Vampir-WG in New York. Die zweite Staffel der Comedy-Serie gibt es ab dem 18. August zu sehen, teilt der IPTV-Anbieter mit. Dann startet die Serie um 20.15 Uhr auf dem Pay-TV-Kanal ProSieben FUN.

Als weiteres August-Highlight kündigt Waipu.tv „Der Prinz von Bel-Air“ an. Diesen Monat laufen von Montag bis Freitag ab 13.55 Uhr bei TNT Comedy und nach TV-Ausstrahlung als Catch-Up in der Mediathek jeweils vier Folgen der Serie mit Will Smith am Stück. Per Aufnahmefunktion sollen alle Episoden mit nur einem Klick aufgezeichnet werden können.

Wer nach neuer Thriller-Kost sucht, kann zudem die zweite Staffel von „Narcos“ sehen. Die Serie befasst sich mit der Geschichte des Pablo Escobar und den kolumbianischen Drogenkartellen in den 1980er und ’90er Jahren. Seit dem 3. August läuft die Staffel auf TNT Serie.

TV-Tipps der waipu.tv-Redaktion im August

Wann Was Kanal Ab 02.08.2021

13:55 Uhr Der Prinz von Bel-Air

Staffel 1-3 TNT Comedy Ab 08.08.2021,

01:20 Uhr Narcos

Staffel 2 TNT Serie Ab 18.08.2021, 20:15 Uhr What we Do in the Shadows

Staffel 2 ProSieben FUN Ab 18.08.2021,

20:15 Uhr Jurrassic Park Special SYFY auf Abruf bis 16. August Rocketman ProSieben FUN auf Abruf bis 29. August Dirty Dancing TNT FILM

Quelle: Waipu.tv/ EXARING