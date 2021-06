Das sind die Sky Highlights Anfang Juni

Anzeige

Die Sky-Programmtipps für die kommenden zwei Juni-Wochen beinhalten unter anderem die Warner-Filmpremiere von „They Want Me Dead“.

Am 3. Juni startet Sky doppelter Frauen-Action in den Sommer. Denn neben der TV-Premiere von „They Want Me Dead“ mit Angelina Jolie in der Hauptrolle geht auch die neue Sky Original-Serie „Domina“ an den Start.

Zu den Film-Highlights gehört außerdem die gesamte „Resident Evil“-Reihe auf Sky Cinema ab 4. Juni, in der Milla Jovovich immer wieder gegen unzählige Zombies kämpfen muss. Im Reboot des Teenager-Kulthorrors „Der Hexenclub“ ab 11. Juni erfahren hingegen vier Highschool-Außenseiterinnen, dass mit übernatürlichen Kräften nicht zu spaßen ist. Weitere Film-Highlights sind „The broken Hearts Gallery“ ab 7. Juni und „Becky“ ab 10. Juni. Morgen startet zudem „Hannibal“ und „Wendy – Ein Leben zwischen den Zeiten“ feiert ab 2. Juni Premiere.

Morgen gibt es mit dem Start der Serie „Intelligence“ ein Wiedersehen mit „Friends“-Star David Schwimmer. Als arroganter NSA-Agent mischt er den britischen Geheimdienst auf, den er unterstützen soll. Denn Nick Mohammed ist als unfähiger Computeranalyst sein neuer Partner. Neu bei Sky ist zudem „I’ll be gone in the Dark“ ab 3. Juni. Die Doku-Serie nach dem True-Crime-Bestseller handelt von einer Bloggerin, die sich in die Ermittlungen rund um den Serienvergewaltiger und -mörder „Golden State Killer“ stürzt. Er terrorisierte in den 70er- und 80er-Jahren Kalifornien. Darüber hinaus bietet Sky neue Folgen: sowohl von „Final Space“ ab 9. und „Deadly Cults“ ab 14. Juni als auch „Seal Team“ ab 3. und „Keeping Faith“ ab 15. Juni.

Die neuen Sky Highlights im Juni:

Serien, Shows & Dokumentationen:

Intelligence S1 (1. Juni)

Domina S1 (3. Juni)

I’ll be gone in the Dark S1 (3. Juni)

Seal Team S4 (3. Juni) – TNT Serie

Botched S7 (7. Juni) – E! Entertainment

Hausbau im Nirgendwo S1 (8. Juni) – Discovery

Final Space S3 (9. Juni) – TNT Comedy

Deadly Cults S2 (14. Juni)

Keeping Faith S3 (15. Juni) – Fox

Coroner S3 (17. Juni) – 13th Street

Goldtaucher der Beringsee S7 (17. Juni) – Discovery

Red Summer – Das Massaker von Tulsa (20. Juni) – Nat Geo

Call Your Mother S1 (21. Juni)

Rick and Morty S5 (21. Juni; OmU) – TNT Comedy

Die Trump Show (21. Juni) – Spiegel Geschichte

Im Schatten der Macht S1 (21. Juni) – Spiegel Geschichte

Breeders S2 (22. Juni)

Mayans M.C. S3 (22. Juni)

Anwälte des Bösen – Zwischen Gesetz und Gewissen (24. Juni)

Pandora S2 (24. Juni) – Syfy

Die 100-Tage-Challange S1 (24. Juni) – Spiegel TV

Car S.O.S. S9 (26. Juni) – Nat Geo

„9-1-1“ S4b (30. Juni)

„9-1-1: Lone Star“ S2b (30. Juni)

Filme:

Wendy – Ein Leben zwischen den Zeiten (2. Juni)

They Want Me Dead (3. Juni)

Tag der Vergeltung – Ein Vater sieht rot (5. Juni)

The Broken Hearts Gallery (7. Juni)

Becky (10. Juni)

Der Hexenclub (11. Juni)

Love in the Forecast (14. Juni)

Made in China – Das Leben spricht französisch! (19. Juni)

Wege des Lebens (21. Juni)

Happiest Season (24. Juni)

Horizon Line (25. Juni)

No Good Deed (30. Juni)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Hannibal (1. Juni)

Schitt’s Creek S3 (2. Juni)

Maradona: Tod einer Fußball-Legende (6. Juni) – Discovery

Superstore S3 (7. Juni)

Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit (12. Juni)

Der Exorzismus von Emily Rose (13. Juni)

The Mindy Project S3 (23. Juni)

Kentucky Fried Movie (23. Juni)

Neue Kids-Hits:

Pat, der Hund S1 Fortsetzung (1. Juni) – Boomerang

Creative Galaxy S1 + S2 (5. Juni) – Junior

Looney Tunes Cartoons S1 (7. Juni) – Boomerang

Kingdom Force – Helden der fünf Tierreiche S1 (14. Juni) – Boomerang

Total Dramarama S1 (28. Juni) – Cartoon Network