DAZN: Ex-Sky-Reporterin kommentiert Champions-League-Finale der Frauen

Früher bei Sky: Als erste Frau wird Christina Rann für das deutsche DAZN-Angebot ein Fußball-Spiel live kommentieren – und zwar das Champions League-Finale der Frauen.

Ein Sprecher des Streamingdienstes bestätigte am Dienstag einen Bericht des Portals t-online.de, demzufolge die 41-Jährige beim Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona am 3. Juni in Eindhoven zum Einsatz kommt. Die Partie wird auch im ZDF übertragen.

Die frühere Sky-Reporterin soll in Zukunft mehr Spiele bei DAZN live kommentieren. Rann war bislang bei DAZN vor allem als Interviewerin und Field-Reporterin zu sehen. Seit 2020 ist sie zudem bei den Heimspielen des Zweitligisten Hamburger SV Stadionsprecherin.

Noch etwas hin bis zum DAZN-Einsatz beim Champions League-Finale der Frauen für Ex-Sky-Frau Rann

Bevor Sie bei DAZN zur Kommentatorin des Champions-League-Finals der Frauen avancierte nahm sie im November 2012 am von Sky und „Sport Bild“ veranstalteten Kommentatorinnen-Casting „Wir wollen Deine Stimme!“ teil. Unter über 1.200 Bewerbe-rinnen erreichte sie damals das Finale der besten Drei (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ab 2013 verstärkte Christina Rann dann die Fußballredaktion von Sky.

Die Fußball-Leidenschaft entwickelte sie während des Studiums der Sportwissenschaften. Schon ab 2003 kommentierte Rann ehrenamtlich Fußballspiele des Hamburger SV für Blinde und Sehgeschädigte in 90-minütigen Vollreportagen. Die gebürtige Hamburgerin schloss 2010 ihr Volontariat bei der Spiegel TV GmbH ab und arbeitete anschließend als Redakteurin im Web TV-Format „kicker.tv“. Dort erstellte sie Beiträge und war als Video-Reporterin unter anderem bei der Nationalmannschaft und den Nordclubs im Einsatz.

Über Sky und DAZN führt sie ihr Weg nun zum Champions League-Finale der Frauen am 3. Juni 2023 in Eindhoven.

