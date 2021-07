Die Amazon Prime-Highlights für Juli

Anzeige

Amazon Prime kennt kein Sommerloch, was den Nachschub angeht. Was die Qualität betrifft aber vielleicht schon. Aber immerhin sind auch ein paar Klassiker von „Lucky Number Slevin“, über Tom Cruise in „The Last Samurai“ bis zu „The Green Mile“ mit Tom Hanks neu im Angebot dabei. Bei den brandneuen Titeln muss zuerst Heidi Klum genannt werden:

Making the Cut – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 16. Juli



Die Amazon Original Serie Making the Cut, moderiert und produziert vom beliebten Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn, startet in die zweite Staffel. Der oder die Gewinner wird in der letzten Folge am 6. August gekrönt und erhält eine Million US-Dollar, sowie die Möglichkeit eine Kollektion im Amazon Fashion Store anzubieten. Nach Staffelstart folgen wöchentlich zwei neue Episoden.



El Cid – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 16. Juli



Die zweite Staffel der Amazon Original Serie knüpft an den Tod von König Fernando an. Seine Söhne Sancho, Alfonso und García regieren die Königreiche Kastilien, León und Galicien. Der junge spanische Adlige Ruy ist jetzt ein Ritter, jedoch stehen ihm schwierige Entscheidungen bevor: Amina oder Jimena? Sancho oder Alfonso? Loyalität oder Ruhm? Frieden oder Krieg? Die zweite Staffel erzählt von Schlachten, Liebe, Politik, Intrigen, Verrat, Tod und Machtkämpfen, basierend auf der Lebens-Odyssee der Legende Rodrigo Diaz de Vivar.



Amazon Original Filme

The Tomorrow War

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 2. Juli



Die Welt ist fassungslos, als eine Gruppe von Zeitreisenden aus dem Jahr 2051 mit einer erschreckenden Botschaft auftaucht: Dreißig Jahre in der Zukunft verliert die Menschheit einen globalen Krieg gegen eine tödliche Alien-Spezies. Die einzige Hoffnung für die Welt von morgen besteht darin, Soldaten und Zivilisten aus der Gegenwart in die Zukunft zu schicken, damit sie sich dort dem Kampf anschließen. Unter den Rekrutierten ist der Highschool-Lehrer und Familienvater Dan Forester (Chris Pratt). Entschlossen, für seine kleine Tochter die Welt zu retten, verbündet sich Dan mit einer brillanten Wissenschaftlerin (Yvonne Strahovski) und seinem entfremdeten Vater (J.K. Simmons), um das Schicksal des Planeten neu zu schreiben.



Dunkirk

Verfügbar ab 11. Juli



Hunderttausende britische und alliierte Truppen sind von den deutschen Truppen umzingelt. Gefangen am Strand, stehen sie vor einer unmöglichen Situation, während der Feind immer näher rückt. In Christopher Nolans epischem Kriegsthriller besetzen Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh und Cillian Murphy die Hauptrollen.



Weitere Highlights im Juli

Man lernt nie aus

Verfügbar ab 13. Juli

Mein Liebhaber, der Esel & Ich

Exklusiv verfügbar ab 18. Juli

Schon gewusst?

Amazon Prime Video bringt die Serie „Celebrity Hunted“ nach Deutschland (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ein Reality-Adventure über sechs Folgen, das zehn Prominente in sechs Teams vor die Herausforderung Unterzutauchen stellt. Der frühere Boxweltmeister und Unternehmer Dr. Wladimir Klitschko, Schauspieler und Sänger Tom Beck, Schauspieler und Comedian Axel Stein, Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger, Sängerin Vanessa Mai mit Ehemann und Manager Andreas Ferber treten dabei gegeneinander an. „Celebrity Hunted“ startet Ende des Jahres.

Hier nochmal alle Juli-Neuheiten bei Prime:

Neue Serien und Staffeln

Making the Cut – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 16. Juli



Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 16. Juli El Cid– Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 16. Juli



Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 16. Juli Them – Staffel 1

(deutsche Synchronfassung)

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 23. Juli



(deutsche Synchronfassung) Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 23. Juli Desperate Housewives – Staffel 1-8

Verfügbar ab 12. Juli



Verfügbar ab 12. Juli American Housewife – Staffel 1-3

Verfügbar ab 5. Juli



Verfügbar ab 5. Juli Fugget About It – Staffel 1-2

Verfügbar ab 1. Juli



Verfügbar ab 1. Juli Emergence – Staffel 1

Verfügbar ab 26. Juli



Neue Filme



The Tomorrow War

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 2. Juli



Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 2. Juli De Oost

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 15. Juli

Booksmart

Exklusiv verfügbar ab 14. Juli



Exklusiv verfügbar ab 14. Juli Mein Liebhaber, der Esel & Ich

Exklusiv verfügbar ab 18. Juli



Exklusiv verfügbar ab 18. Juli Capone

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli



Exklusiv verfügbar ab 19. Juli What Keeps You Alive

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli



Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Future World

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli



Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Come Away

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli



Exklusiv verfügbar ab 19. Juli Der geheime Garten

Exklusiv verfügbar ab 11. Juli

Exklusiv verfügbar ab 11. Juli Es ist zu deinem Besten

Exklusiv verfügbar ab 8. Juli

Yakari

Exklusiv verfügbar ab 15. Juli



Exklusiv verfügbar ab 15. Juli Rogue Hunter

Exklusiv verfügbar ab 5. Juli



Exklusiv verfügbar ab 5. Juli Message Man

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli



Exklusiv verfügbar ab 7. Juli T-34: das Duell

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli



Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli



Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Ema

Exklusiv verfügbar ab 22. Juli



Exklusiv verfügbar ab 22. Juli Mapplethorpe

Exklusiv verfügbar ab 10. Juli



Exklusiv verfügbar ab 10. Juli Schwesterlein

Exklusiv verfügbar ab 30. Juli



Exklusiv verfügbar ab 30. Juli Fukushima

Exklusiv verfügbar ab 2. Juli



Exklusiv verfügbar ab 2. Juli Fabricated City

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli



Exklusiv verfügbar ab 19. Juli Quem Vai Ficar Com Mário

Exklusiv verfügbar ab 27. Juli



Exklusiv verfügbar ab 27. Juli Last Christmas

Exklusiv verfügbar ab 26. Juli



Exklusiv verfügbar ab 26. Juli Man lernt nie aus

Verfügbar ab 13. Juli



Verfügbar ab 13. Juli Honig im Kopf

Verfügbar ab 3. Juli



Verfügbar ab 3. Juli Dunkirk

Verfügbar ab 11. Juli



Verfügbar ab 11. Juli Suicide Squad

Verfügbar ab 31. Juli



Verfügbar ab 31. Juli Dracula Untold

Verfügbar ab 2. Juli



Verfügbar ab 2. Juli Salt

Verfügbar ab 1. Juli



Verfügbar ab 1. Juli Sully

Verfügbar ab 17. Juli



Verfügbar ab 17. Juli Game Night

Verfügbar ab 12. Juli



Verfügbar ab 12. Juli Hot Dog

Verfügbar ab 19. Juli



Verfügbar ab 19. Juli Milk

Verfügbar ab 25. Juli



Verfügbar ab 25. Juli Lucky Number Slevin

Verfügbar ab 7. Juli



Verfügbar ab 7. Juli Shoot ´Em Up

Verfügbar ab 25. Juli



Verfügbar ab 25. Juli Mamma Mia!

Verfügbar ab 24. Juli



Verfügbar ab 24. Juli Ein Schatz zum Verlieben

Verfügbar ab 9. Juli



Verfügbar ab 9. Juli Ronaldo

Verfügbar ab 12. Juli



Verfügbar ab 12. Juli Der Regenmacher

Verfügbar ab 15. Juli



Verfügbar ab 15. Juli Speed Racer

Verfügbar ab 21. Juli



Verfügbar ab 21. Juli Mindscape

Verfügbar ab 13. Juli



Verfügbar ab 13. Juli The Thing

Verfügbar ab 24. Juli



Verfügbar ab 24. Juli Bean

Verfügbar ab 28. Juli



Verfügbar ab 28. Juli The Resident

Verfügbar ab 9. Juli



Verfügbar ab 9. Juli For Love Of The Game

Verfügbar ab 8. Juli



Verfügbar ab 8. Juli 47 Meters Down

Verfügbar ab 3. Juli



Verfügbar ab 3. Juli Mullewapp – Eine schöne Schweinerei

Verfügbar ab 14. Juli



Verfügbar ab 14. Juli Der Grinch

Verfügbar ab 29. Juli



Verfügbar ab 29. Juli Mama

Verfügbar ab 4. Juli



Verfügbar ab 4. Juli Contamination

Verfügbar ab 12. Juli



Verfügbar ab 12. Juli The Last Samurai

Verfügbar ab 21. Juli



Verfügbar ab 21. Juli Bailey – Ein Freund fürs Leben

Verfügbar ab 1. Juli



Verfügbar ab 1. Juli Geostorm

Verfügbar ab 6. Juli



Verfügbar ab 6. Juli Unsere Erde

Verfügbar ab 16. Juli



Verfügbar ab 16. Juli Der Gott des Gemetzels

Verfügbar ab 23. Juli



Verfügbar ab 23. Juli The Green Mile

Verfügbar ab 20. Juli



Verfügbar ab 20. Juli Störche – Abenteuer im Anflug

Verfügbar ab 21. Juli



Verfügbar ab 21. Juli Hui Buh: Das Schlossgespenst

Verfügbar ab 18. Juli



Verfügbar ab 18. Juli Casper

Verfügbar 1. Juli



Verfügbar 1. Juli Ein Schweinchen namens Babe

Verfügbar ab 16. Juli



Verfügbar ab 16. Juli Zeiten ändern dich

Verfügbar ab 19. Juli



Verfügbar ab 19. Juli The Cave

Verfügbar ab 5. Juli



Verfügbar ab 5. Juli Frau Müller muss weg!

Verfügbar ab 10. Juli



Verfügbar ab 10. Juli Flags of our Fathers

Verfügbar ab 29. Juli



Verfügbar ab 29. Juli Letters from Iwo Jima

Verfügbar ab 29. Juli



Verfügbar ab 29. Juli The Green Inferno

Verfügbar ab 6. Juli



Verfügbar ab 6. Juli A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn

Verfügbar ab 17. Juli



Verfügbar ab 17. Juli Wir sind die Nacht

Verfügbar ab 30. Juli



Verfügbar ab 30. Juli The Courier

Verfügbar ab 22. Juli



Verfügbar ab 22. Juli Ratchet & Clank

Verfügbar ab 11. Juli



Neue Titel zum Kaufen und Leihen



The Blacklist – Staffel 8

Zum Kaufen verfügbar ab 1. Juli



Zum Kaufen verfügbar ab 1. Juli The Good Doctor – Staffel 4

Zum Kaufen verfügbar ab 29. Juli



Zum Kaufen verfügbar ab 29. Juli The Young Pope – Staffel 2

Zum Kaufen verfügbar ab 30. Juli



Zum Kaufen verfügbar ab 30. Juli Tina

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 8. Juli



Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 8. Juli The Marksman – Der Scharfschütze

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 15. Juli

Quelle: Amazon