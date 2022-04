„Die Maus“ wird digital: Spezialfolgen ab heute verfügbar

Anzeige

In den fünf neuen digitalen Folgen von „Die Maus – Mit der Maus durch digitale Welten“ erklärt die Maus Technik und Digitalität für Jung und Alt.

Große und kleine Fans können sich auf ein zusätzliches Angebot der berühmten Zeichentrickfigur freuen, wirbt der WDR: Ab dem heutigen 8. April veröffentlicht die Release Company jeden Monat eine neue Folge der Maus mit spannenden und aktuellen Lach- und Sachgeschichten zum Themenschwerpunkt Digitalisierung. Ende des Jahres soll es dann mit fünf Folgen zum Thema Nachhaltigkeit weitergehen.

Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle Kinder in ihren Bann. Die Maus – unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever. Zusammen mit dem Elefanten und der Ente führt die Maus durch digitale Welten und präsentiert spannende Erfindungen, die unseren Alltag verändert haben. Eine Welt ohne Suchmaschinen oder Navigationssysteme können sich viele gar nicht mehr vorstellen und die Maus weiß genau wie sie funktionieren. So kündigt die WDR Media Group das Programm an.

Seit dem 4. April ist zudem das neue „MausLive“-Format im Radio zu hören, das die Hörerinnen und Hörer interaktiv mitgestalten können (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Text: WDR Mediagroup/ Redaktion: JN