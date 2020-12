Die Netflix-Highlights im Januar

Anzeige

Im Januar erscheinen bei Netflix unter anderem eine französische Krimi-Serie mit Omar Sy und ein heißer Oscar-Anwärter und Festivalliebling der vergangenen Monate.

In „Lupin“ schlüpft der „Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy in die Rolle von Assane Diop, dessen fälschlich beschuldigter Vater im Gefängnis ums Leben kommt. 25 Jahre später nutzt Assane die Abenteuer des Roman-Meisterdiebs „Arséne Lupin“ als Inspiration, um seinen Vater zu rächen. Ab dem 8. Januar zeigt Netflix exklusiv die fünfteilige Serie, bei der unter anderem Louis Leterrier Regie geführt hat.

Bereits einen Tag zuvor, am 7. Januar, erscheint mit „Pieces of a Woman“ ein Filmdrama bei Netflix, das bei den Festivals in Venedig und Toronto gefeiert wurde und bereits als heißer Oscar-Anwärter gehandelt wird. In dem Film spielen Vanessa Kirby und Shia LaBeouf ein junges Paar, das sich ihrem eigenen Trauma stellen muss. Die geplante Hausgeburt der werdenden Eltern entwickelte sich zur Tragödie.

Der Januar bei Netflix im Überblick

1. Januar 2021

Headspace: Eine Meditationsanleitung – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Traumhaus-Makeover: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Monarca: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

What Happened to Mr. Cha? – NETFLIX FILM

Minimalismus: Weniger ist jetzt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

2. Januar 2021

Asphalt Burning – NETFLIX FILM

5. Januar 2021

¡Nailed It! Mexico: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Geschichte der Schimpfwörter – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Gabby’s Dollhouse – NETFLIX KIDS & FAMILY

6. Januar 2021

Tony Parker – Der letzte Wurf – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Jenseits des Todes – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

7. Januar 2021

Pieces of a Woman – NETFLIX FILM

8. Januar 2021

Lupin – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Azizler – Alle zusammen für sich – NETFLIX FILM

Pretend it’s a City: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der kleine Bheem: besonders stark zum Drachenfestival– NETFLIX KIDS & FAMILY

Geheime Welt Idhún: Teil 2 – NETFLIX ANIME

11. Januar 2021

Crack: Kokain, Korruption und Konspiration – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

13. Januar 2021

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

15. Januar 2021

Das Klunkerimperium – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Disenchantment: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Outside the Wire – NETFLIX FILM

Der doppelte Vater – NETFLIX FILM

Carmen Sandiego: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

19. Januar 2021

Hallo Ninja: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

20. Januar 2021

Verwechselt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

21. Januar 2021

Riverdale: Staffel 5 (WÖCHENTLICH NEUE EPISODEN) – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. Januar 2021

Busted!: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fate: The Winx Saga – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Blown Away: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Salir del ropero – NETFLIX FILM

Der weiße Tiger – NETFLIX FILM

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

26. Januar 2021

Snowpiercer: Staffel 2 (WÖCHENTLICH NEUE EPISODEN) – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Go Dog Go – NETFLIX KIDS & FAMILY

29. Januar 2021

Die Ausgrabung – NETFLIX FILM

Abenteuer ‚Ohana – NETFLIX FILM

Bajocero (Unter Null) – NETFLIX FILM

We Are: The Brooklyn Saints – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

31. Januar 2021

Unheimliche Gegner – NETFLIX ORIGINAL SERIE

ERSCHEINT IM JANUAR

Cobra Kai: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bonding: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Netflix Afterparty – NETFLIX ORIGINAL SERIE

50 m² – NETFLIX ORIGINAL SERIE