Die Online-Entertainment-Branche wächst unaufhaltsam. Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit am liebsten im Komfort der eigenen vier Wände. Streaming Anbieter schaffen stetig neue Angebote für ihre Nutzer. Besonders das Interesse an Livestreams steigt aktuell stark. Wir finden heraus, mit welcher Technologie Privatpersonen, die beste Streaming Erfahrung schaffen können. Welche Anbieter gibt es am Markt und braucht es unterschiedliche Hardware für passives und aktives Streaming?

Welche Arten von Live-Streaming gibt es?

Zu den wichtigsten Arten von Live-Streaming zählt Conference Streaming, Streaming von Videospielen und Streaming über Social Media. Bei dem Live-Streaming von Konferenzen können Zuseher aus der ganzen Welt an Veranstaltungen teilnehmen. Immer mehr Arbeitgeber unterschiedlicher Branchen nutzen diese Technologie, aber auch Entertainmentanbieter schaffen solche Events für ihre Nutzer. Im Bereich Gaming sind Live-Streams längst gängige Praxis. Twitch zählt zu den größten Playern am Markt. Nun springen auch immer mehr Online Casinos auf den Zug auf, denn dieser Bereich des Online-Entertainments wächst rasant. Plattformen wie Gamrfirst arbeiten mit Tech-Experten wie Evolution Gaming zusammen, um die Spielerfahrungen stetig zu verbessern. Durch das neue, bugfreie Live-Casino-Feature verzeichnen sie vermehrt positive Gamrfirst Erfahrungen, laut dem Feedback der Nutzer. Eine weitere sehr populäre Form des Live-Streamings findet über Social Media statt. Immer mehr Influencer nutzen die Live-Funktion auf Plattformen wie Instagram, um mit ihren Followern zu interagieren, Produkte zu bewerben oder Neuigkeiten zu teilen.

Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Formate, die Live-Streaming nutzen. Dazu gehören Live-DJ-Sets, Kochshows oder Diskussionsrunden. Twitch ist aktuell die größte Streaming-Plattform, und auch die beliebteste Option für die Übertragung großer Events, aber auch zahlreicher kleiner Formate. Daher ist sie auch oftmals erster Anlaufpunkt für Streamer, die zum ersten Mal selbst einen Live-Stream starten wollen. Die Reichweite betreffend kann nur die Video-Plattform YouTube mithalten. YouTube Gaming ist ein neuer Geschäftsbereich des Unternehmens.

Die richtigen Gadgets für das private Streamen

Ein Streamer teilt Live-Inhalte mit anderen Menschen. Oft besteht das Publikum aus mehreren Tausend Menschen und Streaming ist längst zu einem Millionen-Geschäft geworden. Oft kommt dabei lediglich das eigene Smartphone zum Einsatz. Neben einem internetfähigen Endgerät ist für das passive Konsumieren außerdem noch eine gute Internetverbindung notwendig.

Aber welche Gadgets verbessern das Erlebnis von zuhause aus und bringen das Streamen auf das nächste Level? Und wie sieht ein Streaming-Setup für Gamer aus? Die Wahl des richtigen Live-Streaming-Anbieters und einer stabilen Internetverbindung ist entscheidend. Angaben zu den Up- und Download-Raten des WLAN sind für die Auswahl ausschlaggebend.

Das wichtigste Gerät für erfolgreiches Streamen für Gamer ist der Gaming-PC. Viele Nutzer basteln sich ihre Hardware selbst zusammen. Andere setzen auf die einfache Variante und lassen sich im Fachhandel oder im Internet zu dem passenden Fertig-PC beraten. In jedem Fall sollte der PC das Spielen in WQHD ermöglichen, um problemloses Streamen zu erlauben. Auch ein schneller Prozessor und eine starke Grafikkarte zählen zu den notwendigen Features. Für Gamer, die zum Streamen lieber ihre Konsole verwenden, ist die Anschaffung einer Capture Card notwendig. Sie wird entweder per USB oder PCI Express an das Gerät angeschossen.

Aber nicht nur die Hardware ist wichtig, auch die Software muss passen. Zu den bekanntesten Optionen zählt OpenBroadcaster Software und Streamlabs OBS. Wofür sich Streamer entscheiden, hängt von ganz individuellen Faktoren ab, denn jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile.

Um fertig ausgestattet zu sein, fehlt dann nur noch Webcam und Mikrofon. Bei der Auswahl der richtigen Kamera zählt die Anzahl der Bilder pro Sekunde, um eine hohe Qualität während dem Streamen zu garantieren. Auch die Möglichkeit den Hintergrund entfernen zu können ist eine beliebte Funktion bei vielen Gamern. Für das Mikrofon empfiehlt sich ein in die Webcam integriertes Gerät. Wenn die Qualität ausschlaggebend ist, dann sollte man besser zu speziellen Streaming-Produkten greifen.

Egal ob passives oder aktives Streaming, die Qualität und der Spaßfaktor steigen mit einer guten Ausstattung. Wer viel und gerne streamt, sollte daher in ein gutes Setup investieren.

Bildquelle: gaming headset: © Florian Olivo auf Unsplash