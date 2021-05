Die Sky Programmtipps bis Ende Mai

Anzeige

Sky zeigt unter anderen exklusive Filmpremieren, eine Doku über den „Wirecard“-Skandal und Star-besetzte Serienhighlights.

Der Pay-TV-Anbieter lässt den Mai mit einem frischen Schwung an Filmpremieren und Serienstarts ausklingen. Zum Teil hochkarätig besetzt, gibt es in dem ein oder anderen Highlight ein Wiedersehen mit Stars wie Natalie Portman, Keanu Reeves und Kate Winslet. Alle Filme und Serien sind verfügbar auf Sky Q sowie Sky Ticket.

Die Top-5-Filmpremieren

Ab heute präsentiert Sky mit „The New Mutants“ nicht nur eine Filmpremiere, sondern gleichzeitig den letzten Film der „X-Men“-Reihe. Prominent besetzt mit Anya Tayler-Joy („Das Damengambit“) und Maisie Williams („Game of Thrones“), versuchen fünf jugendliche Mutanten aus ihrem Krankenhaus-Gefängnis zu entkommen. Sind ihre Fähigkeiten der Schlüssel zur Flucht? Morgen feiert Sky zudem die exklusive Filmpremiere von „Wrong Turn – The Foundation“. In diesem neuesten Teil der kultigen Horror-Reihe bekommen es ein paar Uni-Absolventen im Wald mit einem uralten Kult zu tun. Der Film läuft mit einer FSK 18 Freigabe ungeschnitten.

Zudem kommt ab 24. Mai „Shadow“ zu Sky. Darin will ein chinesischer General gegen den Willen seines Königs in den Kampf gegen seinen Erzfeind ziehen – mithilfe eines Doppelgängers. Um die Rettung der Welt geht es allerdings in „Bill & Ted retten das Universum“ ab 28. Mai. Im dritten Teil der durchgeknallten Zeitreise-Musikkomödie müssen Keanu Reeves und Alex Winter als Familienväter die Welt retten – mit dem besten Song aller Zeiten!

Das Drama „Lucy in the Sky“ ab 31. Mai basiert dagegen auf einer wahren Begebenheit. Natalie Portman spielt darin die Astronautin Lucy, die sich nach ihrer Rückkehr aus dem All nicht mehr im normalen Leben zurechtfindet – und dreht durch. Zu den weiteren Filmhighlights gehören „Der schwarze Falke“ ab 24. Mai sowie „Im Bett mit Holly“ ab 29. Mai.

Top-5-Serienstarts und Showhighlights

Ganz neu in der Serienlandschaft startet heute das „Mare of Easttown“ mit Kate Winslet in der Hauptrolle. In dem siebenteiligen Crime-Drama von HBO muss sie als Polizistin einen Mord aufklären. Dabei konfrontiert sie der Blick in die Abgründe ihrer Kleinstadt mit ihrer eigenen Vergangenheit. Weitere Besetzungen sind Guy Pearce, Jean Smart und Julianne Nicholson.

Wie einer der größten Finanzskandale aller Zeiten zustande kam, zeigt ab sofort „Wirecard – Die Milliarden-Lüge„. Der Dokumentarfilm resümiert wie mutige Informanten und Journalisten gegen alle Widerstände den Betrug aufdeckten. Zeitgleich startet „The Unicorn“ in die zweite Staffel. In der tragikomischen Sitcom über einen alleinerziehenden Witwer auf Frauensuche kommt jetzt eine schöne Unbekannte ins Spiel. Top-besetzt mit Walton Goggins („The Hateful Eight“) und Rob Corddry („Ballers“). Ab 26. Mai geht die vierte Staffel der Cop-Action-Serie „S.W.A.T.“ mit neuen Folgen auf Sky One weiter. Dabei muss das „S.W.A.T.“-Team um Shemar Moore als Hondo einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Musikalisch geht es hingegen in der zweiten Staffel von „Zoey’s Extraordinary Playlist“ zu. Die Emmy-prämierte Musical-Dramedy-Serie dreht sich um Jane Levy als Zoey, die die Gedanken ihrer Mitmenschen in Songs hören kann. Neuzugang im Cast ist Oscar Nunez („The Office“). Zu den weiteren Serienhighlights und Neustarts gehören außerdem „Die Goldbergs“ mit der achten Staffel ab sofort auf Sky One. Darüber hinaus startet „Deadly Cults“ ab 31. Mai auf Sky Crime.

