„Die Wespe“ wird das nächste deutsche Sky-Original

Sky hat eine neue deutsche Eigenproduktion angekündigt: Die Serie „Die Wespe“ führt in den Alltag eines ehemaligen Dartprofis.

Die sechs circa halbstündigen Episoden der neuen Sky-Comedyserie sollen sich um Dartprodi Eddi Frotzke drehen. Nach längerer Talsohle will er endlich wieder an seine früheren Erfolge anknüpfen. Sein alkoholabhängiger Kumpel Nobbe soll ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eddi will nach zahlreichen Rückschlägen endlich den Leuten beweisen, dass er nicht umsonst „Die Wespe“ genannt wurde.

Die Idee und die Drehbücher zur Serie stammen von Jan Berger („Der Medicus“, „Ich war noch niemals in New York“). Hermine Huntgeburth („Lindenberg! Mach dein Ding“) wird derweil die Regie übernehmen. Für Protagonist Eddi wurde außerdem bereits eine Besetzung gefunden. So wird Florian Lukas, bekannt aus „Good Bye Lenin!“ oder „Der Überläufer“, die Hauptrolle übernehmen. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen.

Die Film- und Medienstiftung NRW sowie das Medienboard Berlin Brandenburg fördern das Projekt. Das Gaumont-Filmstudio wird die Serie für Sky produzieren.