Disney+ ab sofort auf Philips Ambilight TVs mit Android verfügbar

Philips TV hat bestätigt, dass der neue Streamingdienst jetzt auf allen Ambilight-Fernsehern mit Android verfügbar ist.

Mit den neuen 2020er Philips Android TVs (mit Android Oreo oder neuer sowie Modelljahr 2015 und jünger) gibt es von heute an in in Deutschland, Österreich, der Schweizund weiteren westeuropäischen Ländern über die Startseite und die App von Disney+ direkten Zugang zum neuen Streaming-Service.

Besitzer früherer Philips Android TV-Modelle finden Disney+ im App-Store von Google Play und können sie zu ihren Favoriten hinzufügen. Die Reihenfolge der Apps kann auf der Startseite auch den eigenen Wünschen entsprechend angepasst werden. Im Modelljahr 2015 gilt die Verfügbarkeit nach Angaben des Herstellers nur für Android TVs mit UHD-Auflösung.

© TP Vision – Disney+

Das immersive Ambilight sorgt dabei für eine Heimkino-Atmosphäre. Bei einem Philips TV mit Ambilight wird zum Bildinhalt passendes Licht in Echtzeit auf die Wand hinter dem Fernseher projiziert. Der Bildschirm soll dadurch unter anderem größer erscheinen.