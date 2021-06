Dritte Staffel „Britannia“ ab August bei Sky

Anzeige

Und wieder treffen Kelten, Druiden und Römer aufeinander: Die dritte Staffel von „Britannia“ ist ab August bei Sky zu sehen.

Es ist eine Mischung aus brutalen Schlachten, keltischer Mystik und fiesen Intrigen. Außerdem kommt die Serie „Britannia“ mit einem eher ungewöhnlichen Pop-Soundtrack und einer Prise Humor daher. Jetzt geht die Serie in die dritte Staffel. Diese ist ab 26. August immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen.

„Britannia“ Staffel 3

In der dritten Staffel geht es um Caits (Eleanor Worthington-Cox) Reise als Auserwählte. Außerdem steht sie vor einer Entscheidung, die sie an die Zukunft ihres vom Krieg zerrissenen Volkes binden wird. Aulus (David Morrissey) gerät zudem in den Bann einer neuen und dunklen Macht – die von seiner Frau (Sophie Okonedo) ausgeht. Währenddessen befindet sich Amena (Annabel Scholey) in einer tödlichen Ménage à trois mit den beiden. Außerdem bekommt Divis (Nikolaj Lie Kaas) einen neuen Job und Veran geht in die Unterwelt und sieht die Zukunft.

Kreiert wurde die Serie von den mehrfach preisgekrönten Autoren Jez Butterworth, seinem Bruder Tom Butterworth und James Richardson. Produziert wird die Serie darüber hinaus von Vertigo Films, Neal Street Productions und Sky Studios.

„Britannia“ bei Sky

Die dritte Staffel von „Britannia“ läuft ab 26. August immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Und auch auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q ist die Serie auf Abruf verfügbar. Auch die beiden ersten Staffeln von „Britannia“ sind auf Sky X und Sky Q abrufbar.