„Dune“ wechselt im März von Sky zu Prime Video

Der Blockbuster „Dune“ verabschiedet sich von Sky, dafür ist er bald bei Prime Video zu sehen. Die weiteren Highlights bei Prime im März im Überblick.

Ende 2021 feierte „Dune“ bei Sky seine TV-Premiere. Jetzt steht ein Wechsel an: Prime Video bietet den SciFi-Epos seinen Kunden zum 26. März an. Gleichzeitig geht aus den Informationen zum Film bei Skys Streamingdienst WOW hervor, dass der Film dort nur noch bis zum 25. März verfügbar ist. Ob „Dune“ dann auch bei anderen Streamingdiensten laufen wird, ist nicht klar. Zumindest bei Netflix steht er im März nicht auf dem Programm.

„Dune“ ist natürlich nicht der einzige Neuzugang bei Prime Video im März. So geht es bei dem Streamingdienst in Sachen Serien zum Beispiel um den Zerfall des berühmtesten Prostitutionsring Hamburgs sowie den Auf- und Untergang der bekannten Rockband „Daisy Jones & The Six“. Nachfolgend ein Überblick über die Highlights in diesem Monat.

Luden – Könige der Reeperbahn

Hamburg, Anfang der 1980er Jahre: Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky. Von der taffen Prostituierten Jutta wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt. Die Prime Original Serie startet am 3. März.

Die Gabe

Bei „Die Gabe“ scheint zunächst alles wie in unserer Welt, doch aus dem Nichts entwickeln junge Frauen ganz besondere Fähigkeiten… Die Serie zeigt eine Reihe bemerkenswerter weiblicher Charaktere von London bis Seattle, von Nigeria bis Osteuropa, deren anfängliches Kribbeln im Körper sich zu einer kompletten Umkehrung des Machtgleichgewichts in der Welt entwickelt. Diese emotionsgeladene Serie basiert auf dem preisgekrönten Roman der britischen Autorin Naomi Alderman. Start der Prime Original Serie ist am 31. März.

Alle Prime Video Highlights im März

Neue Serien und Staffeln bei Prime

The Flash. Staffel 8: 1. März

Luden – Könige der Reeperbahn. Staffel 1: 3. März (exklusiv)

Daisy Jones & The Six. Staffel 1: 3. März (exklusiv)

Last Light. Staffel 1: 3. März (exklusiv)

Websters. Staffel 1: 3. März (exklusiv)

Coach Prime. Staffel 1: 3. März (exklusiv)

Bienenschwarm. Staffel 1: 17. März (exklusiv)

Dom. Staffel 2: 17. März (exklusiv)

Sin Huellas. Staffel 1: 17. März (exklusiv)

Payback. Staffel 1: 28. März

Die Gabe. Staffel 1: 31. März

Neue Filme bei Prime

Every Breath You Take: 1. März

Banshee: 1. März (exklusiv)

Federico Chiesa Back on Track: 1. März

Die Unendliche Geschichte: 2. März

Freaky: 4. März

Fur – An Imaginary Portrait of Diane Arbus: 5. März (exklusiv)

In The Mouth Of Madness: 6. März

The Wild Bunch – The Original Director’s Cut: 7. März

Alle für Ella: 8. März

Tickets: 10. März

The Adventures of Pluto Nash: 10. März

Nobody: 11. März

The Perfect Storm: 11. März

Mars Attacks!: 12. März (exklusiv)

Good Luck To You, Leo Grande: 14. März

Love Machine 2: 15. März

True Crime: 15. März

Drachenreiter: 16. März

Promising Young Woman: 18. März

Set It Off: 19. März

Ransom (1996): 20. März

Monsieur Claude und sein großes Fest: 21. März

The Enforcer: 22. März

Head Full of Honey: 23. März

Dave Hughes – Ridiculous: 24. März

Reggie: 24. März

The Forever Purge: 25. März

Inte The Arms of Strangers – Stories Of The Kindertransport: 25. März

Into The Wild: 26. März

Dune: 26. März

Selfish: 27. März

Fearless (1993): 29. März

Livesport im März bei Prime

UEFA Champions League – Achtelfinale: FC Chelsea vs. Borussia Dortmund: 7. März (exklusiv)

UEFA Champions League – Achtelfinale: Manchester City vs. RB Leipzig: 14. März (exklusiv)

