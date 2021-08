Erste Champions-League-Spiele bei Prime mit Bayern, Barca und BVB

Anzeige

In genau zwei Wochen startet das Abenteuer Champions League für Prime: Nun steht auch fest, welche Spiele dabei gezeigt werden.

Amazon Prime steigt mit einer der wohl klangvollsten Begegnungen im europäischen Vereinsfußball ins Champions-League-Geschäft ein. Keine geringeren Klubs als Barca und Bayern stehen für die CL-Premiere von Prime Pate. Das Spiel läuft am 14. September um 21 Uhr.

Prime hat auch weitere Übertragungen bekannt gegeben: So sind an Spieltag 2 und 3 jeweils BVB-Spiele zu sehen. Zunächst tritt Dortmund am 28. September zuhause gegen Sporting Lissabon an, am 19. Oktober geht es dann zu Ajax Amsterdam. Nach allen Live-Übertragungen zeigt Amazon Prime zudem Highlight-Zusammenfassungen der übrigen Champions League-Partien des Tages.

Champions League bei Prime auch in UHD

Außerdem kann man die Spiele laut Amazon-Prime Video-Chef Alex Green auch „in UHD-Qualität streamen, die Spiele nach Belieben pausieren und fortsetzen und haben die Auswahl zwischen zwei Tonspuren, um entweder mit oder ohne Kommentar mitzufiebern und die Atmosphäre hoffentlich wieder gefüllter Ränge in den Stadien zu erleben.“

Weitere Live-Übertragungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Zuerst berichtete der „Sportbuzzer“ über die Fixierung der Champions League-Spiele bei Prime.

