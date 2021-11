„Euphoria“: Staffel 2 startet bei Sky

Anzeige

In der Nacht vom 9. Auf den 10. Januar kommt die zweite Staffel von „Euphoria“ mit „Dune“-Star Zendaya in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die synchronisierte Fassung kommt voraussichtlich im April.

Die von Sam Levinson entwickelte, geschriebene und inszenierte Dramaserie mit der Emmy-Preisträgerin Zendaya in der Hauptrolle kehrt in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar, parallel zur US-Ausstrahlung mit acht neuen Episoden zu Sky zurück. Jede Woche gibt es eine Episode in der Originalfassung auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die synchronisierte Fassung wird voraussichtlich Anfang April auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

„Euphoria“: Darum geht es um Staffel 2

Inmitten der verschlungenen Lebenswege in der Stadt East Highland muss die 17-jährige Rue (Zendaya) Hoffnung finden und gleichzeitig den Druck von Liebe, Verlust und Sucht bewältigen.

In der zweiten Staffel wieder mit dabei: Emmy-Preisträgerin Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid und Austin Abrams.

Sam Levinson, der auch als Executive Producer fungiert, hat auch Staffel zwei kreiert und das Drahbuch geschrieben. Weitere Executive Producer sind: Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin. Kenneth Yu ist Produzent, Ashley Levinson, Harrison Kreiss, und Julio Perez sind Co-Producers. „Euphoria“ wurde in Zusammenarbeit mit A24 produziert und basiert auf der gleichnamigen israelischen Serie, die von Ron Leshem und Daphna Levin von HOT, kreiert wurde.

