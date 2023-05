Harrison Ford und Helen Mirren in „Yellowstone“-Ableger „1923“

Anzeige

Nach „Yellowstone“ und dem Prequel „1883“ geht es mit der Dutton-Familie ab sofort in der Western-Dramaserie „1923“ weiter mit den Hollywood-Stars Harrison Ford und Helen Mirren.

Alles fing an 2018 mit „Yellowstone“ samt Kevin Costner in der Hauptrolle. Auf fünf Staffeln brachte es die Neowestern-Dramaserie von Hollywood-Autor Taylor Sheridan („Sicario“). Nach „Yellowstone“ erzählte Sheridan die Vorgeschichte der Duttons, eine Rancher-Familie in Montana, in dem Prequel „1883“. Letzteres endete nach zehn Episoden mit einem tragischen Finale. Doch Sheridan ist noch nicht am Ende. In dem neuen Ableger „1923“ stehen die Duttons wieder vor massiven Herausforderungen.

Western-Drama mit Harrison Ford und Helen Mirren

Niemand Geringeres als die Hollywood-Stars Harrison Ford und Helen Mirren übernehmen in „1923“ die Hauptrollen. Als Jacob und Cara Dutton haben sie eine Menge Krisen zu bewältigen. Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Westen der USA wie der Rest des Landes von einem wirtschaftlichen Tiefstand gebeutelt. Hinzu kommt eine große Dürre, die für Missernten sorgt und die Ernährung des Viehs gefährdet.

© 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 1923 and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Paramount+ is a trademark of Paramount Pictures. – Im „Yellowstone“-Ableger „1923“ führen Harrison Ford und Helen Mirren den Dutton-Clan

Zusätzlich haben es verbissene Rivalen auf den Besitz der Duttons abgesehen. Banner Creighton (Jerome Flynn) braucht ebenfalls unbedingt Land für seine Rinder. Unter den Rancher-Clans entbrennt ein erbitterter Machtkampf in einer noch jungen Nation, die um das Jahr 1923 vor massiven Umwälzungen steht.

Die „Yellowstone“-Saga geht mit „1923“ bei Paramount+ weiter

Das US-amerikanische Publikum konnte „1923“ bereits ab Dezember 2022 sehen. Jetzt, am 27. Mai, startet die Western-Serie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Paramount+. Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Autor Taylor Sheridan und der Streaming-Dienst haben zudem bereits offiziell bekannt gegeben, dass es auch eine zweite Staffel von „1923“ mit weiteren acht Folgen geben wird.

