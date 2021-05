Anzeige

„Codename U.N.C.L.E.“, „The Masked Singer“ aus Japan und die siebte und letzte Staffel von „Bosch“. Das und mehr sind die Highlights im Juni bei Amazon Prime Video.

Auch im Juni können sich Prime-Mitglieder wieder auf verschiedene Highlights bei Amazon Prime Video freuen. Dazu gehören Charakterportraits über das Menschsein, die Hollywood-Größen wie Anne Hathaway und Morgan Freeman verkörpern.

Zudem geht mit der siebten und letzten Staffel rund um Detektiv Harry „Bosch“ eine Ära zu Ende. Und in der True-Crime-Serie „Dom“ dreht sich alles um den Drogenkrieg in Rio de Janeiro.

Amazon Original Serien

„Solos“ – Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 25. Juni

Das Amazon Original „Solos“ erforscht in sieben Episoden die Anthologie-Serie die seltsamen, schönen und urkomischen Wahrheiten über das Menschsein. Aus der Perspektive unterschiedlichster Charaktere erzählt die Serie von der Gegenwart sowie der Zukunft. Auch besondere menschliche Erfahrungen, wie das Alleinsein, beleuchtet die Serie.

Zum Cast der Amazon Original Serie gehören unter anderem die Oscar-Preisträger Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren. Des Weiteren sind die mit dem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Uzo Aduba sowie Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens und Constance Wu dabei.

„Bosch“ – Staffel 7

Exklusiv verfügbar ab 25. Juni

Die finale Staffel von „Bosch“ basiert auf Michael Connellys Bestseller-Roman The Burning Room (2014) und dem realen Brandstiftungsfall, der ihn inspirierte. Damit steht auch dieses Mal das berühmte Motto von Detektiv Harry Bosch im Mittelpunkt: „Jeder zählt oder keiner zählt.“

Als ein zehnjähriges Mädchen bei einem Brandanschlag ums Leben kommt, riskiert Harry Bosch alles, um ihren Mörder vor Gericht zu bringen. Der politisch heikle Fall zwingt ihn in ein Dilemma. Denn wie weit ist er bereit zu gehen, um für Gerechtigkeit zu sorgen?

„Dom“ – Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 4. Juni

Der Hauptcast von „Dom“

Das von einer wahren Geschichte inspirierte, achtteilige Crime-Drama behandelt das Schicksal eines Vaters und seines Sohnes, die auf verschiedenen Seiten im Drogenkrieg Rio de Janeiros stehen.

Weitere Highlights im Juni

Zu weiteren Highlights im Juni zählt der Film „Codename U.N.C.L.E.“ (10. Juni). Aber auch „Run All Night“ (2. Juni) und „Jean Seberg – Against All Enemies“ (17. Juni) sind dann im Prime-Abo enthalten.

In dem Action-Film „Boss Level“, der exklusiv am 16. Juni bei Prime startet, ist ein ehemaliger Special-Forces-Agent in einer Zeitschleife gefangen. Seinen Todestag erlebt er daher immer wieder aufs Neue. Außerdem ist „Mrs. Taylor’s Singing Club“ exklusiv ab 15. Juni verfügbar.

„The Masked Singer“ kommt zu Amazon

Die internationale Show „The Masked Singer“ kommt zu Prime Video. Zuletzte hatte Sänger Sasha bei der deutschen Ausgabe gewonnen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Und nun startet die Wettbewerbs-Show als Amazon Original Serie auch in Japan. In verrückten Kostümen verstecken Stars ihre Identität und singen vor einer Jury von Prominenten und Studiogästen, die versuchen, die Talents hinter der Maske zu erraten.

Juni-Highlights bei Prime im Überblick:

Bei YouTube stellt Amazon Prime Video Deutschland die Juni-Highlights übrigens auch im Video vor:

Neue Serien & Staffeln

Neue Filme

Neue Titel zum Kaufen und Leihen bei Amazon

Those Who Wish Me Dead

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 3. Juni



Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 3. Juni Palm Springs

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 4. Juni



Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 4. Juni The Movies – Die Geschichte Hollywoods

Zum Kaufen verfügbar ab 4. Juni



Zum Kaufen verfügbar ab 4. Juni Wonder Woman 1984

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 10. Juni



Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 10. Juni The Last Shift

Zum Kaufen verfügbar ab 17. Juni

Zum Leihen verfügbar ab 24. Juni



Zum Kaufen verfügbar ab 17. Juni Zum Leihen verfügbar ab 24. Juni S.W.A.T. – Staffel 4

Zum Kaufen verfügbar ab 24. Juni