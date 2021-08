„LOL“: 2. Staffel bald bei Prime Video

Anzeige

Die zweite Staffel der Lach-Wettbewerb-Show „LOL“ startet am 1. Oktober beim Streaming-Dienst Amazon Prime.

„Weiter geht’s!“, schrieb Moderator Michael Bully Herbig dazu am Donnerstag bei Instagram. In der Show mit prominenten Komikern geht es darum, andere zum Lachen zu bringen und selbst nicht zu lachen. Wer das am besten schafft und übrig bleibt, gewinnt.

Die Teilnehmer der zweiten Staffel sind bereits bekannt: Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. „Trainiert die Lachmuskeln, der Wahnsinn ist zurück!“, heißt es bei Amazon Prime. Die erste Staffel gewann Torsten Sträter.