MagentaTV-Highlights im April

Der April in der Telekom MagentaTV Megathek wird actionreich. Die Original-Serie „Wild Republic“ feiert ihre Premiere und auch die „Star Trek“-Reihe kommt dazu.

Das erste Highlight in der MagentaTV Megathek im April lässt nicht lange auf sich warten. Denn am 15. April feiert die Serie „Wild Republic“ als MagentaTV-Original ihre Premiere. Aber auch weitere Highlights gehen nächsten Monat an den Start.

So geht es beispielsweise in der ersten Staffel von „Alive and Kicking“ um Jugendliche, die von der Norm abweichen. Außerdem können sich MagentaTV-Kunden auf Film-Klassiker im neuen Paramount Bereich freuen – wie der Start der gesamten „Star Trek“-Reihe (DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag).

„Wild Republic“

Am 15. April ist es soweit: Dann startet die achtteilige Drama-Adventure-Serie „Wild Republic“ exklusiv auf MagentaTV. Im Laufe des Frühjahrs 2022 soll die Serie dann auch als Free-TV-Premiere auf Arte, in der ARD und in den Mediatheken der Sender zu sehen sein.

Die Weltpremiere feiert „Wild Republic“ im Rahmen eines digitalen Events jedoch bereits am 25. März. Das MagentaTV Original erzählt die Geschichte einer Gruppe jugendlicher Straftäter, die fernab der Zivilisation ihre eigene Gemeinschaft aufbaut. Tief in den Alpen müssen sie nicht nur Naturgewalten trotzen, sondern auch lernen miteinander zu leben – und entwickeln ihre eigenen Regeln.

„Wild Republic“

Die Dreharbeiten fanden teils in Köln und Umland, teils aber auch in den majestätischen Südtiroler Alpen auf über 2.100 Metern statt. MagentaTV-Kunden können ab 15. April in einem wöchentlichen Rhythmus jeweils zwei Folgen à 45 Minuten ohne Aufpreis in der Megathek abrufen.

Spanische Drama-Serie

Auch in der nächsten Serie geht es um Jugendliche, die nicht in die gesellschaftliche Norm passen. „Alive and Kicking“ erzählt die Geschichte von Mickey, Yeray, Samuel und Guada. Sie sind Patienten in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik auf der Insel Menorca.

Doch die Jugendlichen sind überzeugt: Nicht sie sind krank und verrückt, sondern die Gesellschaft. Sie haben genug von den Regeln und Einschränkungen der Klinik. Und beschließen daher, gemeinsam zu fliehen.

Vom Macher von „Club der roten Bänder“

Übrigens: Die Geschichte von „Alive and Kicking“ basiert auf wahren Begebenheiten und stammt von dem Bestsellerautor und Filmemacher Albert Espinosa. In Deutschland ist dieser vor allem durch die Vorlage zur Serie „Club der roten Bänder“ bekannt. Und auch da gibt es Neuigkeiten: Im April startet das Spin-off „Tonis Welt“ bei Vox.

MagentaTV-Kunden finden ab 27. April wöchentlich eine neue Folge der siebenteiligen Serie in der Megathek – immer direkt nach der Ausstrahlung beim Sender Fox. Wie gewohnt: ohne Zusatzkosten abrufbar.

Tierische Ordnungshüter

Und auch ein Highlight für die kleinsten Zuschauer darf nicht fehlen. Denn Staffel 5 der Kinder-Serie „Paw Patrol“ ist jetzt im Nick+ Bereich der Megathek zu sehen. Die Animations-Serie richtet sich vor allem an Kinder im Vorschulalter.

Alle Folgen von Staffel 3 bis 5 stehen MagentaTV-Kunden ab sofort kostenlos und flexibel auf Abruf in der Megathek zur Verfügung.