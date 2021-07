Das sind die Netflix-Highlights im August

Anzeige

Netflix hat seine Programmvorschau für den August veröffentlicht. Zu den Neuerscheinungen gehört unter anderem die erste deutsche Netflix-Doku über Cyberkriminalität in Deutschland.

„Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“ war die Inspirationsquelle für die erfolgreiche deutsche Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“. In der ersten deutschen Netflix-Doku verrät Maximilian Schmidt, wie er sich als Teenager aus seinem Kinderzimmer heraus ein Drogenimperium aufbaute. Ab dem 3. August kann man die True-Crime-Doku auf der Streaming-Plattform sehen.

„Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“ ab dem 3. August bei Netflix

Zu den weiteren Doku-Highlights gehören eine neue Doku über die Geschichte des Landschaftskünstlers Bob Ross (ab dem 25. August) sowie die Rückkehr der berühmten Aufräum-Spezialistin Marie Kondo, die dieses Mal eine ganze Stadt aufräumt (ab dem 31. August).

Zudem nimmt Netflix im August diverse neue Spielfilme und Serien ins Programm. In „Sweet Girl“ (ab dem 20. August) spielt etwa Jason Momoa einen am Boden zerstörten Witwer, der sich an einem Pharmakonzern für den Tod seiner kranken Frau rächen will. Einen ähnlichen Plan verfolgt auch der Protagonist in „Hit & Run“, der ab dem 6. August in den USA nach den Mördern seiner Frau sucht und finstere Geheimnisse enthüllt.

„Hit & Run“ ab dem 6. August bei Netflix

Die Netflix-Starts im August im Überblick

3. August 2021

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord – NETFLIX DOKUMENTATION

Top Secret UFO Projects: Declassified – NETFLIX SERIE

Pray Away – NETFLIX DOKUMENTATION

4. August 2021

Cooking with Paris – NETFLIX SERIE

Control Z: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 3 – NETFLIX SERIE

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami – NETFLIX DOKUMENTATION

6. August 2021

Hit & Run – NETFLIX SERIE

Vivo – Voller Leben – NETFLIX FILM

Navarasa – NETFLIX SERIE

8. August 2021

Love (ft. Marriage and Divorce): Staffel 2 – NETFLIX SERIE

9. August 2021

SHAMAN KING – NETFLIX ANIME SERIE

10. August 2021

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Untold: Malice at the Palace – NETFLIX DOKUMENTATION (Jede Woche eine neue Folge)

Gabby’s Dollhouse: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. August 2021

The Kissing Booth 3 – NETFLIX FILM

Bake Squad – NETFLIX SERIE

12. August 2021

AlRawabi School for Girls – NETFLIX SERIE

Lokillo: Nothing’s the Same – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Monster Hunter: Legends of the Guild – NETFLIX ANIME FILM

13. August 2021

Beckett – NETFLIX FILM

Brand New Cherry Flavor – NETFLIX SERIE

Gone for Good – NETFLIX SERIE

Valeria: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 5: South Pacific – NETFLIX KIDS & FAMILY

17. August 2021

Untold: Deal with the Devil – NETFLIX DOKUMENTATION

Tuttut Cory Flitzer: Staffel 5 – NETFLIX KIDS & FAMILY

18. August 2021

Out of my league – NETFLIX FILM

The Secret Diary of an Exchange Student – NETFLIX FILM

Schwarze Insel – NETFLIX FILM

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes – NETFLIX DOKUMENTATION

20. August 2021

Die Professorin – NETFLIX SERIE

Sweet Girl – NETFLIX FILM

Everything will be fine – NETFLIX SERIE

The Loud House Movie – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. August 2021

The Witcher: Nightmare of the Wolf – NETFLIX ANIME FILM

24. August 2021

Oggy Oggy – NETFLIX KIDS & FAMILY



Untold: Caitlyn Jenner – NETFLIX DOKUMENTATION

25. August 2021

Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier – NETFLIX DOKUMENTATION

Open Your Eyes – NETFLIX SERIE

Clickbait – NETFLIX SERIE

Motel: Makeover – NETFLIX SERIE

Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand – NETFLIX SERIE

John of God: The Crimes of a Spiritual Healer – NETFLIX DOKUMENTATION

26. August 2021

Familienanhang: Teil 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

EDENS ZERO – NETFLIX ANIME SERIE

27. August 2021

Einer wie keiner – NETFLIX FILM

Alle lieben Arlo – NETFLIX KIDS & FAMILY

Titletown High – NETFLIX SERIE

31. August 2021

Glück und Freude mit Marie Kondo – NETFLIX SERIE

Good Girls: Staffel 4 – NETFLIX SERIE

Untold: Crime and Penalties – NETFLIX DOKUMENTATION

DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Comedy Premium League – NETFLIX SERIE

D.P. – NETFLIX SERIE