Netflix im Mai: Action mit Schwarzenegger, Bridgerton und mehr

Im Mai zeigt Netflix unter anderem eine neue Actionserie mit Arnold Schwarzenegger und das Prequel zu „Bridgerton“.

„Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ wird am 4. Mai 2023 bei Netflix erscheinen. In dem Prequel entfacht die Heirat zwischen Königin Charlotte und König George eine legendäre Liebe, kündigt die Streaming-Plattform an. Am 12. Mai steht derweil mit „The Mother“ ein Thriller in den Startlöchern. Superstar Jennifer Lopez spielt darin eine Auftragsmörderin, die ihre Tochter vor bösen Verbrechern schützen muss. Zudem erscheint am 26. Mai mit „Blood & Gold“ ein Actionfilm über einen desertierten Wehrmachtssoldaten, der sich auf der Jagd nach einem Goldschatz mit einer SS-Truppe anlegt. Seine Weltpremiere feierte der Film jüngst bei den Fantasy Filmfest Nights.

Foto: 2023 Netflix, Inc.

Neue Action-Serie mit Schwarzenegger im Mai bei Netflix

Bereits einen Tag vorher kehrt Arnold Schwarzenegger bei Netflix zurück. In der Actionserie „Fubar“ begibt sich ein CIA-Agent kurz vor dem Ruhestand auf eine waghalsige Mission. Als weitere Highlights für den Mai kündigt Netflix die Reality-Serie „Love Village“ (2. Mai), die Kinderserie „Larva Family“ (4. Mai), die Comedy „Mulligan“ (12. Mai), die Romanze „XO, Kitty“ (18. Mai), den Thriller „Stumm“ (19 Mai) und die sechste Staffel von „Selling Sunset“ (19. Mai) an. Weiterhin verweist der Streaming-Anbieter auf die Starttermine von „Hammerharte Jungs“ (24. Mai), „The Ultimatum: Queer Love (24. und 31. Mai sowie 7. Juni) und „Tin & Tina“ (26. Mai) hin.

Quelle: Netflix