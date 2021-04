Neuer „Soul“-Kurzfilm und Marvel-Special ab heute bei Disney+

Anzeige

Disney+ erweitert heute sein Streaming-Programm. Unter anderem gibt es Neues aus der Welt von Pixars „Soul“ und ein Making-of zu „The Falcon and the Winder Soldier“. DIGITAL FERNSEHEN stellt ausgewählte Inhalte vor.

Eine Gesamtübersicht über alle Neuerscheinungen bei Disney+ am heutigen 30. April gibt es in diesem Artikel. DIGITAL FERNSEHEN hat zudem bereits eine Vorschau auf den Monat Mai veröffentlicht.

„Gemeinsam Unbesiegbar“

Ab sofort steht Folge 2 der Dokuserie „Gemeinsam Unbesiegbar“ bei Disney+ bereit. In dem Format blickt Disney hinter die Kulissen der neuen Marvel-Produktionen. In der ersten Folge konnte man so etwa Neues über die Entstehung von „WandaVision“ erfahren. Die zweite Folge dreht sich nun rund um „The Falcon and the Winter Soldier„. Laut Ankündigung wird dabei vor allem die Beziehung der Charakter untereinander beleuchtet. Darüber hinaus können Fans sehen, wie die Actionszenen der Serie inszeniert wurden.

„22 gegen die Erde“

Pixars „Soul“ war eines der Animationsfilm-Highlights des vergangenen Jahres. Letztes Wochenende konnte der Film dann zur Krönung sogar zwei Oscars gewinnen, nämlich in den Kategorien Bester Score und Bester Animationsfilm. Für alle Fans des Streifens gibt es nun Nachschub, wenn auch nur einen kleinen. Der knapp zehn Minuten lange Kurzfilm „22 gegen die Erde“ spielt zeitlich vor „Soul“. Inhaltlich geht es um die verirrte Seele 22, die sich weigert, auf die Erde zu gehen, und nun einen Aufstand im „Great Before“ anzettelt. Erneut soll es dabei um den Sinn des Lebens gehen, so wie bereits im Originalfilm.

„Family Guy“

Ein weiteres Animations-Highlight, wenn auch weit weniger familientauglich als „Soul“. Die Zeichentrickserie „Family Guy“ ist inzwischen Kult. Ab heute können Fans der zotigen Comedy nun auf Disney+ alle 365 Folgen der Serie von Seth MacFarlane streamen, inklusive aller neuesten Folgen. „Family Guy“ erzählt dabei aus dem skurrilen Alltag der Chaos-Familie Griffin, rund um Peter, seine Frau Lois, Tochter Meg, Sohn Chris sowie das geniale Baby Stewie und den sprechenden Hund Brian.

