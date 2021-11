Peter Maffay ab heute mit neuen Talk-Folgen bei MagentaTV

Anzeige

Der Musiker, Schauspieler und anerkannte Wohltäter Peter Maffay kehrt heute mit neuen Folgen seiner Talkshow in der MagentaTV-Megathek zurück.

In der zweiten Staffel seines Talkformats trifft Deutschlands größter Rockstar Peter Maffay prominente Gäste in neuer Begegnungsstätte: dem Gut Dietlhofen bei München. Für den Musiker ein besonderer Ort. Denn hier hat er mit seiner Tabaluga-Stiftung eine Erlebniseinrichtung für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche geschaffen. In jeder Folge spricht Peter Maffay mit bis zu drei Prominenten über unterschiedlichste Themen – von Politik über Entertainment und Wirtschaft bis hin zu Religion.

Diese Gäste erwartet Peter Maffaay

Zu Gast sind in der neuen Staffel unter anderem die Show-Legende Thomas Gottschalk, Politikerin Sahra Wagenknecht, Musiker und Extremsportler Joey Kelly, Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, TV-Moderator Reinhold Beckmann, Autorin Laura Karasek, Sängerin Balbina, TV-Urgestein Frank Elstner und einige mehr. Jede Ausgabe ist thematisch mit einem Peter Maffay-Titel verknüpft, der zudem in der Sendung live performt wird.

Ab dem heutigen 14. November veröffentlicht MagentaTV exklusiv jeden Sonntag eine neue Folge der insgesamt siebenteiligen Show in der Megathek.