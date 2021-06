Pluto TV: Das sind die Highlights im Juli

Anzeige

Pluto TV hat seine Highlights für den Juli angekündigt. Unter anderem will man den Geburtstag von Spongebob Schwammkopf mit einem Special feiern.

Im Juli kommen laut Anbieter die Channels Pluto TV Anime, Motorvision und MTV Serie neu ins Programm. Zudem bietet Pluto TV im Juli wieder Day Specials an ausgewählten Tagen. So feiern MTV Dating und Pluto TV Romance etwa am 6. Juli den Tag des Kusses mit der Datingshow „Are You the One“ oder der Romanze „Ein Sommer für immer“. Am 14. Juli wird derweil SpongeBob 35 Jahre alt. Der Streaming-Anbieter will das Jubiläum auf seinem eigenen Channel zelebrieren und rund um die Uhr Folgen der Kultserie zeigen.

Pluto Day Specials

6. Jul: Tag des Kusses (MTV Dating, Pluto TV Romance)

10. Juli: 25-jähriges Jubiläum von „Hey Arnold!“ (Nick Pluto TV)

14. Juli: Happy Birthday, SpongeBob! (Spongebob Schwammkopf)

20. Juli: Moon Landing Anniversary (Pluto TV Inside)

22. Juli: World Brain Day (InWonder)

24. Juli: Christmas in July (Pluto TV Romance)

25. Juli: Oldschool Action Hero Night (Pluto TV Kultfilme)

30. Juli: Internationaler Tag der Freundschaft (Victorious, iCarly, Sam & Cat, SpongeBob Schwammkopf, Nick Rewind, Teen Nick)

Pluto Week(-end) Specials

Jeden Dienstag: Tuning Tuesday bei MTV Pluto TV

Jeden Freitag: Action Night bei Pluto TV Movies (jeweils ab 20.15 Uhr)

02.07. The Shooter, Icarus

09.07. Biker Boyz, The 51st State, Street Kings

16.07. The Void, Dead Rising: Watchtower

23.07. Elektra, Into The Sun

30.07. Killer On The Island, Tigerland

Jeden Freitag: Rock Through the Decades bei Pluto TV Live in Concert

09.07. 60s-80s: The Animals / Blondie / Morrissey

16.07. 90s: Oasis / Dinosaur Jr. / Pixies und mehr

23.07. 00s:Editors / Bloc Party / Danko Jones und mehr

30.07. 2010s:Enter Shikari / You Me At Six / We Are The Ocean und mehr

Jeden Samstag:Emergency Night bei Focus TV (ab 20 Uhr)

Jeden Sonntag: Around the World Special bei Pluto TV Chefkoch, Food und Animals

Weitere Infos zu Pluto TV gibt es hier.