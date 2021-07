Pluto TV-Highlights im August: Großes Festival-Sonderprogramm

Anzeige

Pluto TV widmet die Augustwochenenden mit einem großen Festivalprogramm jenen, die nicht selbst auf eine musikalische Großveranstaltung gehen können.

Auf dem Sender Clubbing TV warten viermal hintereinander Bässe und Beats, zum Beispiel vom Dream Nation Festival, das Pluto TV vom 20. bis 22. August zeigt. Viele weitere Streaming-Highlights, die über abgesagte Feiern hinwegtrösten, gibt es hier im Überblick:

Day Specials bei Pluto TV

Ob International Cat Day, World Elephant Day oder der Geburtstag von Patrick Swayze, mit den Day Specials steht Pluto TV ganz im Zeichen eines bestimmten Mottos und zeigt passende Programmhighlights.

07. August: Indie Rock Abend bei Pluto TV Live in Concert

Setzt euch ans (virtuelle) Lagerfeuer und lauscht den Tönen von The Kooks, Mando Diao, Kaiser Chiefs, Villagers und Maximo Park. Ab 17 Uhr geht’s los!

08. August: #Internationalcatday

Am Tag der Katze lohnt es sich, bei Pluto TV Cats 24/7 reinzuzappen. Dort werden die Schmusetiger das ganze Jahr über gefeiert, an ihrem Ehrentag aber ganz besonders, mit lustigen wie süßen Videos und Tierdokumentationen.

09. – 15. August: Perseiden

Der jährlich wiederkehrende Meteorstrom Perseiden lässt unsere Chancen, eine Sternschnuppe zu sehen, erheblich wachsen. Um das Phänomen zu feiern, zeigt der Sender Pluto TV Inside vom 09. bis 15. August mehrere Weltall-Dokumentationen. Mit dabei sind Reiseführer durch die Galaxie, Destination: Mars, Schwarze Löcher, Begegnung im All und Spacetime.

12. August: World Elephant Day

Am Welttag der Elefanten steht Pluto TV Animals ganz im Zeichen der dickhäutigen Riesen. Von 12 Uhr mittags an lernt ihr bei Kenias Elefanten-Highway, Die letzten Dickhäuter, Der Elefantenmann oder Africa from Cape to Krugernoch so einiges über die majestätischen Tiere.

13. August: 60 Jahre Mauerbau

Vor 60 Jahren, am 13.08.1961, begann der Bau der Berliner Mauer. Pluto TV gedenkt diesem geschichtsträchtigen Tag auf Pluto TV History mit einer Reihe an Dokumentationen rund um die deutsche Teilung und ihre Zeit. Schaltet ab 18:30 Uhr ein für Die DDR, 25 Jahre Mauerfall sowie ausgewählte Episoden von The Sixties, Eighties undNineties.

16. bis 20. August: The Biggest Stars Week

Der Glanz und Glamour Hollywoods kommt zu Pluto TV. Filmhighlights mit Ikonen wie Jamie Lee Curtis oder Ben Affleck starten vom 16. bis 20. August jeweils zur Primetime bei Pluto TV Movies:

16.08. ab 20.15 Uhr Jamie Lee Curtis: Hausarrest / Halloween H20

17.08. Robert De Niro Birthday Special bei Pluto TV Kultfilme

18.08. Martin Lawrence: Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie / Samuel L. Jackson: The 51st State

19.08. ab 20.15 Uhr Johnny Depp: Wenn Träume fliegen lernen / Ben Affleck: Phantoms

20.08. ab 20.15 Uhr Jennifer Garner: Elektra / Bruce Willis: Sin City

18. August: Remembering Patrick Swayze

Auf Pluto TV History tauchen wir in die außergewöhnliche Karriere und charismatische Persönlichkeit von Patrick Swayze ein, der viel zu früh von der Show- und Lebensbühne abtreten musste. Die Dokumentation I Am Patrick Swayze (ab 20 Uhr) lässt den Sänger, Tänzer und Schauspieler wieder aufleben.

26. August: Happy Birthday, Keke Palmer – True Jackson Marathon

Die Schauspielerin und Sängerin Keke Palmer war von 2008 bis 2011 True Jackson, das High School Mädchen, das plötzlich Chefin eines Modelabel wird. Bei Nick Rewind laufen an ihrem Ehrentag Folgen der erfolgreichen Serie.

Tough Guy Thursdays bei Pluto TV Thrillers

Gezeigt werden folgende Filme ab 22 Uhr:

05.08. Suicide Kings / 51st State

12.08. Tigerland / Road of No Return

19.08. The Shooter – Ein Leben für den Tod / Ikarus

26.08. Dead Rising: Watchtower / Ghoul

Sunday Time Travel bei Pluto TV History

Jeweils ab 17 Uhr reisen wir in ein neues altes Jahrzehnt vom Petticoat bis zur Low-Rise-Jeans.

01.08. The Sixties

08.08. The Seventies

15.08. The Eighties

22.08. The Nineties

29.08. The 2000s

Jedes Wochenende: Festivals at Home

Bei Pluto TV Live in Concert finden dieses Jahr alle Festivals statt. Einschalten und abtanzen!

06.-08.08. Family Piknik

13.-15.08. Dance Valley

20.-22.08. Dream Nation

27.-29.08. Nameless Music Festival

Über diese Specials hinaus lohnt sich das Einschalten der neuen Sender Beverly Hills 90210, South Park, Chaos City und Wer ist hier der Boss? für die geballte Serien-Power! Wer Lust auf Filme hat, schaut jeden Samstag beiPluto TV Movies für die Millennial Night und jeden Sonntag für den Sunday Funday vorbei. Pluto TV Kultfilmezeigt jeden Freitag in der Oldschool Fright Night Filmklassiker des Horrorgenres und bei Pluto TV Sitcoms gibt es immer freitags einen Marathon der Serie Happily Divorced.