Rakuten TV: Das sind die Highlights im Oktober

Anzeige

Rakuten TV erweitert im Oktober sein Angebot wieder um zahlreiche aktuelle Filmtitel, darunter viele in 4K HDR Qualität.

Ein besonderes Oktober-Highlight ist laut Rakuten TV „Every Breath You Take“ (4K HDR), ein spannungsgeladener Film, der in mehreren Wendungen neben Trauer auch mentale Krankheiten thematisiert. Auch „The Last Vermeer“ (4K HDR) erzählt eine tiefgehende, auf wahren Ereignissen basierende Geschichte, die künstlerisch die Grautöne des Lebens erkundet. In „Four Good Days“ (4K HDR) treten die vielfach ausgezeichneten Filmgrößen Glenn Close und Mila Kunis als Mutter und Tochter vor die Kamera und gehen gemeinsam den emotionalen Weg der Wiederversöhnung.

Wer sich nach etwas weniger Herzschmerz und mehr explosiver Handlung sehnt, ist bei „Free Guy“ (4K HDR) genau richtig: Der vielfach gelobte Film bedient neben Videospiel-Fans auch die Genres Action und Romanze mit einer spielerischen Leichtigkeit. In „Cash Truck“ (4K HDR) begeistert Regisseur Guy Ritchie mit einem weiteren energiegeladenen Actionthriller, der Kampfsportlegende Jason Statham in der Hauptrolle strahlen lässt (hier geht’s zur Kritik von DIGITAL FERNSEHEN).

Direkt weiter geht es mit Kings of Hollywood, in dem Schauspielkoryphäen Robert De Niro, Morgan Freeman, Zach Braff und Tommy Lee Jones eine oberklassige Satire der Filmbranche hinlegen. Preisgekrönt ist auch „Nomadland“ (4K HDR). Der Film, der die Reise der Witwe Fern in ihrem Van durch die USA begleitet, wurde nicht nur mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet, Frances McDormand erhielt unter anderem auch die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin.

Die wichtigsten Neuerscheinungen auf Rakuten TV

NEUERSCHEINUNGEN OKTOBER 2021 CINEMA 29. September Free Guy in 4K HDR 30. September Buddy Games 30. September Nomadland in 4K HDR 01. Oktober The Last Vermeer in 4K HDR 04. Oktober Every Breath You Take in 4K HDR 07. Oktober Four Good Days in 4K HDR 07. Oktober Danger Park 07. Oktober Rogue Hostage 07. Oktober Queen of Spades – Die Hexe 07. Oktober Love, Weddings & Other Disasters 08. Oktober Needle in a Timestack 14. Oktober The Unholy in 4K HDR 14. Oktober Wer wir sind und wer wir waren 14. Oktober Vanquish 14. Oktober Ainbo – Hüterin des Amazonas 19. Oktober The Legendary 1979 No Nukes Concerts 19. Oktober Injustice: Gods Among Us! in 4K HDR 19. Oktober Mein Freund Poly 21. Oktober Das Wunder von Fatima – Moment der Hoffnung 22. Oktober The Corrupted – Ein blutiges Erbe 22. Oktober Freaky in 4K HDR 26. Oktober Our Ladies 26. Oktober Kings of Hollywood 28. Oktober Cash Truck in 4K HDR 28. Oktober Sky Sharks 28. Oktober Operation Portugal 28. Oktober Weißbier im Blut 29. Oktober Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren ABONNEMENTS – STARZPLAY 10. Oktober Heels, Staffel 1 17. Oktober Hightown, Staffel 2 24. Oktober Une Affaire Francaise FREE Ab sofort SEVE 01. Oktober 40 Tage und 40 Nächte 01. Oktober Exit – Lauf um dein Leben 01. Oktober Drug Lord – Ein Mann riskiert alles 01. Oktober Poltergeist Activity 01. Oktober Eine Nacht in Paris 01. Oktober Drei Hochzeiten zu viel 01. Oktober Eine Hochzeit und andere Hindernisse 01. Oktober Liebe auf 4 Pfoten 01. Oktober Liebe gewinnt 01. Oktober Lucky – Finde dein Glück 01. Oktober Mein Freund, der Clown 01. Oktober Superkids

Quelle: Rakuten TV