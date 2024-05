„Rock am Ring“ und „Hurricane“: RTL+ streamt Festivals live

RTL+ will in der bevorstehenden Sommer-Festival-Saison Livestreams vom „Rock am Ring“ und dem „Hurricane“ anbieten.

Vom 7. bis zum 9. Juni streamt RTL+ das Rockfestival „Rock am Ring“ live vom Nürburgring in der Eifel. Zu den Headlinern gehören Die Ärzte, Green Day, Måneskin, Broilers, Billy Talent, Kraftklub, Beartooth, Kreator, Electric Callboy und viele andere, wie RTL Deutschland in seiner Ankündigung erinnert. RTL streamt das Musikevent laut eigenen Angaben zum mittlerweile dritten Mal.

RTL+ überträgt Acts von „Rock am Ring“ und vom „Hurricane“ live im Juni

Die Übertragung des „Hurricane“-Festivals aus dem niedersächsischen Scheeßel folgt dann vom 21. bis zum 23. Juni. Dabei können sich alle Fans unter anderem auf Ed Sheeran, K.I.Z., Deichkind und Kontra K freuen. RTL+ überträgt die beiden Festivals von den jeweiligen Hauptbühnen gemeinsam mit CTS Eventim kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die All Inclusive Entertainment App RTL+, teilt der Anbieter mit. Die insgesamt vier Livestreams sollen auf RTL+ über die Free-TV-Sender Now! und RTL.de/live gezeigt werden. Welche Musik-Acts konkret übertragen werden, will RTL rechtzeitig bekanntgeben.

