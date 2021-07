Sci-Fi-Hit „Chaos Walking“ bereits kurz nach Kinostart bei Sky

Anzeige

Gerade erst im Kino angelaufen, nächste Woche schon abrufbereit: Der Sci-Fi-Hit „Chaos Walking“ startet nächste Woche bei Sky und Sky Ticket.

Was steckt hinter einem von Menschen kolonisierten Planeten? Die Bestsellerverfilmung „Chaos Walking“ von Doug Liman war einer der ersten Filme zur Wiedereröffnung der Kinos im Juni. In Deutschland startete der Film am 17. Juni.

Und alleine der Cast mit Tom Holland („Spider-Man: Homecoming“), Daisy Ridley („Star Wars Episode IX“) und Mads Mikkelsen in den Hauptrollen klingt vielversprechend. Nächste Woche am Donnerstag, 15. Juli, startet „Chaos Walking“ dann auch schon bei Sky innerhalb des Sky Cinema Pakets.

Vereinbarung mit Studiocanal

Sky zeigt den neuen Kinofilm bereits jetzt aufgrund einer Vereinbarung mit Partner Studiocanal. „Der mitreißende und starbesetzte Sci-Fi-Film, der bereits in den endlich wieder geöffneten Kinos mit Erfolg angelaufen ist, ist ein weiteres aktuelles Filmhighlight, das Sky Kunden im Cinema Paket genießen können.“, so Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland.

„Chaos Walking“

In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt (Tom Holland) die mysteriöse Viola (Daisy Ridley), die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten „New World“ gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften „Lärm“. Das ist eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und immerzu hörbar werden lässt.

So ist Violas Leben in dieser Welt von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen). Währenddessen kommen die beiden einer dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen.

Im Trailer gibt es einen ersten Einblick in „Chaos Walking“:

„Chaos Walking“ ist ab 15. Juli sowohl bei Sky im Cinema Paket als auch bei Streamingdienst Sky Ticket abrufbar. Mit Sky Q kann man den Sci-Fi-Hit außerdem auch in UHD ansehen.