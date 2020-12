Sky Advents-Highlights bis Silvester

Anzeige

Für die kommenden vierzehn Tage hält Sky eine bunte Auswahl an Advents-Highlights mit Filmen, Serienstarts und Shows bereit.

Kurz vor Weihnachten werden die Sky Advents-Highlights für die nächsten Tage bis zum 31. Dezember ins Rampenlicht gerückt. Dabei sind nicht nur die Top-Fünf der Filmpremieren unter anderem mit „Das perfekte Geheimnis“ und „Little Women“. Auch die Top-Fünf der Serienstarts wie „Der Doktor und das liebe Vieh“ und „Industry“ können Sky-Kunden bald streamen. Alle Filme und Serien sind bei Sky Q, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf verfügbar.

Film-Highlights

Los gehen die Sky Advents-Highlights mit der Neuverfilmung des berühmten Romans von Jack London: In „Ruf der Wildnis“ ab 18. Dezember erleben im wilden Yukon-Territorium der Goldsucher John (Harrison Ford) und sein Hund Buck in den 1890er-Jahren das Abenteuer ihres Lebens. Am 19. Dezember folgt die Premiere der bissigen Satire „Greed“ von Michael Winterbottom mit Steve Coogan und Isla Fisher. Darin will sich ein Mode-Milliardär mit einer Mega-Party im „Gladiator“-Stil feiern – doch der Abend endet im Desaster. Vier Schwestern um Saoirse Ronan und Emma Watson kämpfen in „Little Women“ ab 23. Dezember um Liebe und Selbstbestimmung. Für die Verfilmung des Literaturklassikers mit modernem Twist gewann Regisseurin Greta Gerwig („Lady Bird“) einen Oscar für die Kostüme.

„Das perfekte Geheimnis“ ab 25. Dezember entpuppte sich als der erfolgreichste deutsche Kinofilm des letzten Jahres. In der Adaption der italienischen Komödie „Perfetti Sconosciuti“ beschließen sieben Freunde, darunter Elyas M’Barek in der Hauptrolle, sich alle ankommenden Handy-Nachrichten zu zeigen. Doch aus dem Spaß entwickelt sich schnell bitterer Ernst mit unerwartet krassen Folgen. Animationsliebhaber kommen dann am 26. Dezember mit „Trolls World Tour“ auf ihre Kosten. Poppy und Branch wollen die sechs Trolls-Stämme vereinen, die alle unterschiedliche Musikstile lieben. Gegen die Ungeduld der Kleinen bis Heiligabend hält Sky schon am 24. Dezember die Premiere des Animations-Abenteuers „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ bereit. „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ nimmt am 28. Dezember alte und junge „Lassie“-Fans mit auf ein neues Abenteuer ihres Lieblings-Langhaarcollies.

Serien-Highlights

Erstmals ist die zweite Staffel der Martial-Arts-Serie „Warrior“ nach Ideen von Bruce Lee ab 18. Dezember auch auf Deutsch verfügbar. Darin muss sich Ah Sahm im Krieg chinesischer Clans in San Francisco bewähren – während die antichinesische Stimmung zunimmt. Auch die spektakuläre Fantasyserie nach der Bestsellerreihe von Philip Pullman geht weiter. In der zweiten Staffel von „His Dark Materials“ ab 21. Dezember trifft Lyra in einer anderen Welt den jungen Will. Gemeinsam geraten sie in den Krieg zwischen Hexen und Magisterium. Die vierten Staffel von „S.W.A.T.“ ab 23. Dezember wirft einen Blick zurück auf die Unruhen 1982 in Los Angeles, die S.W.A.T.-Cop Hondo als Junge miterlebte. Außerdem ist das S.W.A.T.-Team einem Drogenkartell auf der Spur.

Premiere feiert am 24. Dezember außerdem „Der Doktor und das liebe Vieh“ mit viel Humor und Liebe vor britischer Landidylle. Im Remake der beliebten Arztserie aus den 70er- und 80er-Jahren will ein junger Tierarzt die moderne Medizin ins ländliche Yorkshire bringen. Mit dem Serienstart von „Industry“ am 30. Dezember feiert Sky zudem den Auftakt der provokanten HBO-Serie um die Londoner Hochfinanz. Darin versuchen sich fünf Absolventen bei der Top-Investmentbank Pierpoint & Co unentbehrlich zu machen, um eine Festanstellung zu ergattern. Darüber hinaus zeigt Sky One ab 26. Dezember die Dokumentation „Mein Name ist Francesco Totti“. Auf Fox ist ab 31. Dezember der Serienstart von „Red Widow“ zu sehen.

Sky Film-Highlights im Überblick

18. Dezember Ruf der Wildnis

19. Dezember Greed

23. Dezember Little Women

24. Dezember Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen

25. Dezember Das perfekte Geheimnis

26. Dezember Trolls World Tour

28. Dezember Lassie – Eine abenteuerliche Reise

Sky Serien-Highlights und Shows im Überblick

18. Dezember Warrior, S2 – jetzt auch auf Deutsch

21. Dezember His Dark Materials, S2

23. Dezember S.W.A.T., S4.1

24. Dezember Der Doktor und das liebe Vieh, S1

26. Dezember My Name is Francesco Totti – Dokumentation auf Sky One

30. Dezember Industry, S1

31. Dezember Red Widow, S1 – auf Fox