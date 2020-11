Sky: Das komplette Adventsprogramm

Anzeige

Adventskalender mal anders: Sky veröffentlicht jeden Tag im Dezember bis Neujahr ein Streaminghighlight – Filme, Shows und Serien.

Sky öffnet für seine Kunden jeden Tag bis Weihnachten und darüber hinaus ein Streaming-Türchen. Alle Filme und Serien sind auf Sky Q und Sky Ticket zu sehen. Mit Highlights wie „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ am 4. Dezember und „Ich war noch niemals in New York“ ab 15. Dezember vergeht die Wartezeit bis Heiligabend wie im Flug. Doch auch an Weihnachten selbst bietet Sky genug Unterhaltung zum Entspannen: Ab 1. Weihnachtstag steht „Das perfekte Geheimnis“ zum Abruf bereit und am 2. Weihnachtstag kommt „Trolls World Tour“ als Abenteuer für die ganze Familie. Zwischen den Jahren wartet mit der Roman-Verfilmung „Little Women“ am 27. Dezember ein ganz besonderes Highlight auf alle Freunde der Selbstbestimmung. In einer der Hauptrollen ist Emma Watson zu sehen.

An Sylvester sind die Kängurus los: In „Australia“ tauchen Hugh Jackman und Nicole Kidman in die atemberaubende Filmkulisse Australiens ein. Den Auftakt ins neue Jahr mit noch mehr Känguru-Power gibt es mit der Buchverfilmung „Die Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe Kling am 1. Januar 2021. Zwar kann es dieser Film längst nicht mit der satirischen Sprachgewalt seines literarischen Ursprungs aufnehmen, lässt sich aber gut als lockeren Start ins Jahr zwischen „Asozialem Netzwerk“ und Nazis-Boxen einrichten.

Darüber hinaus steckt der Sky-Adventskalender voller Serienstarts, neuen Staffeln und Shows. Ab 8. Dezember starten die HBO-Comedyserie „Betty“ sowie am 30. Dezember die britische Serie „Industry“ in die erste Staffel. „His Dark Materials“ wird ab 21. Dezember in einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die Thrillerserie „Riviera“ geht ab 17. Dezember schon in die dritte Staffel und die vierte Staffel der Polizei-Action-Serie „S.W.A.T.“ steht ab 23. Dezember zum Abruf bereit.

Die Sky Adventskalender-Highlights im Überblick:

1.12. Navy CIS, S17

2.12. Plus One

3.12. Navy CIS L.A., S11

4.12. Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

5.12. Der letzte Bulle

Nikolaus

6.12. Showbiz Kids

7.12. Weihnachten bei den Moodys

8.12. Betty, S1

9.12. A Christmas Carol

10.12. Last Christmas

11.12. 3 Engel für Charlie

12.12. Terminator: Dark Fate

13.12. Finding the Way Home

14.12. Bad Boys for Life

15.12. Ich war noch niemals in New York

16.12. The Lead / Abducted on Air

17.12. Riviera, S 3

18.12. Ruf der Wildnis

19.12. Greed

20.12. Kampf der Titanen

21.12. His Dark Materials, S 2

22.12. Inside Man

23.12. S.W.A.T., S 4

Weihnachten

24.12. Der Doktor & das liebe Vieh, S 1

25.12. Das perfekte Geheimnis

26.12. Trolls World Tour

Zwischen den Jahren

27.12. Little Women

28.12. Lassie – eine abenteuerliche Reise

29.12. The Green Mile

30.12. Industry, S 1

Silvester

31.12. Australia

Neujahr

1.01.2021 Die Känguru-Chroniken

Die Sky Adventskalender-Highlights nach Kategorie

Serien, Shows & Dokus

Two Weeks to Live, S1 (4.12.)

Dr. Ts tierische Notaufnahme, S1 (2.12.) – Nat Geo Wild

Showbiz Kids (6.12., Dokumentation)

Die Rückkehr zur Titanic (6.12., Dokumentation) – Nat Geo

Weihnachten bei den Moodys, S1 (7.12.)

Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick (7.12.)

Burden of Truth, S2 (7.12.) – Universal TV

Betty, S1 (8.12)

Wynonna Earp, S3 (9.12.) – Syfy

Finding the Way Home (13.12., Dokumentation)

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (15.12., Dokumentation) – Nat Geo Wild

Street Outlaws: Memphis, S1 (16.12.) – Discovery

Riviera, S3 (17.12.)

Warrior, S2 (18.12.) jetzt auch auf Deutsch

His Dark Materials, S2 (21.12.)

Das Verschwinden der Susan Cox Powell, S1 (21.12.)

Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette (Jahresrückblick am 21.12.)

S.W.A.T., S4.1 (ab 23.12.)

Der Doktor und das liebe Vieh, S1 (24.12.)

Tierische Superhelden, S1 (24.12.) – Spiegel TV Wissen

Kleopatra – Macht, Intrigen, Luxus (26.12., Dokumentation) – Spiegel Geschichte

My Name is Francesco Totti (26.12., Dokumentation)

Die Könige von New York, S1 (28.12.) – Spiegel Geschichte

Industry, S1 (30.12.)

Red Widow, S1 (31.12.) – Fox

Filme

Plus One (2.12.)

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (4.12.)

Der letzte Bulle (5.12.)

A Christmas Carol (9.12.)

3 Engel für Charlie (11.12.)

Hell on the Border (12.12.)

The Lead / Abducted On Air (16.12.)

Ruf der Wildnis (18.12.)

Greed (19.12.)

Little Women (23.12.)

Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen (24.12.)

Das perfekte Geheimnis (25.12.)

Trolls World Tour (26.12.)

Lassie – Eine abenteuerliche Reise (28.12.)

Dark Encounter (30.12.)

Weihnachtsfilme (alle ab 1. Dezember)

Last Christmas (Seit November exklusiv bei Sky)

Der Polarexpress

Tatsächlich… Liebe

Die Geister, die ich rief…

Buddy – Der Weihnachtself

Der Goldene Kompass

Bad Santa

Arthur Weihnachtsmann

Gremlins – Kleine Monster

Wir sind keine Engel

Weiße Weihnachten (1954)

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Der Grinch (2000)

Liebe braucht keine Ferien

Heimweh nach St. Louis

Nenn‘ mich einfach Nikolaus

Verrückte Weihnachten

Hilfe, es weihnachtet sehr

Lieber Weihnachtsmann

Black Nativity

Weitere Serien- und Film-Neustarts

Der seltsame Fall des Benjamin Button (1.12.)

Transformers (6.12.)

Bodyguard (7.12.)

Raising Hope, S3-4 (14.12.)

I am Legend (27.12.)